Dijital çağın olmazsa olmaz 5 mobil uygulaması

1. Microsoft To Do

Yapmanız gereken işleri planlayıp zamanladığınız ve zamanı yaklaşırken size hatırlatmalar veren, işleri ekip arkadaşları içinde dağıtıp görevler verebildiğiniz harika bir “iş planlama” uygulaması. Bunu kullanmak için mutlaka çalışan bir kadın olmanız da gerekmiyor. Evde yapılacak işleri ve görevleri aile bireylerine atayıp takibini yaparak evin yönetimini de kolaylaştırabilirsiniz. Sabah çamaşırlar makineye konulacak, akşam iş çıkışı sebze alışverişi yapılacak, banyo giderindeki tıkanıklık açılacak, diyetiniz için haftalık beslenme programı hazırlanacak...

2. Evernote

Bu çok acayip not alma uygulamasının dünyada çok sayıda fanatiği bulunuyor ve uygulamanın yeteneklerine bakınca, onları haksız da bulamıyoruz. Tüm dijital cihazlarınızdan ulaşabileceğiniz bulut tabanlı bir servis olan Evernote ile her şeyin notunu alabiliyorsunuz. Toplantıda yazdığınız kağıt notların fotoğrafını çekip Evernote’a ekleyebiliyorsunuz. Hatta el yazınız okunabiliyorsa, Evernote bunları okuyup dijital metine bile çevirebiliyor. Web’de gezerken bulduğunuz sayfaları hem link hem ekran görüntüsü olarak not şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Notlarınıza ses, görüntü ve çizim ekleyebiliyorsunuz ve bunları arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Burada, not almak derken, mutlaka işyerindeki toplantı notları olması da gerekmiyor. Bütün hafta yaptığınız alışveriş listenizi, beğendiğiniz bir ürünün fotoğrafını da ekleyerek eşinize atabilir ve akşam eve dönerken alışveriş yapmasını hatırlatabilirsiniz. Ya da odasını toplamak konusunda tembelce davranan çocuğunuz için küçük hatırlatıcı notlar oluşturup, bu notların otomatik olarak oğlanın e-mail hesabına ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

3. Bulut depolama servisleri

Kullandığınız telefonun hafızası artık her veriyi depolamak için yeterli değil ve arşivlemek istediğiniz verileri Google Drive veya Dropbox gibi bulut depolama servislerine göndererek telefonunuzu rahatlatırken, önemli verilerinize her yerden ulaşma imkanı da kazanıyorsunuz. Bulut depolama servisleri, sürekli fotoğraf ve video çektiğimiz yeni dijital çağda, bu dosyalarımızı telefonumuzda yer kaplamayacak şekilde internette saklama fırsatı sunan kullanışlı servisler. Elbette, bu servisleri kullanmak için hızlı internet bağlantısı sağlayan, güçlü donanımlara sahip telefonlar da gerekiyor. Eğer telefonunuzu da güncellemek isterseniz, son teknolojileri uygun fiyatlarla sunan LG cep telefonları ya da Vestel cep telefonları veya Hiking modelleri de ilginizi çekebilir.

4. Podcast dinlemek için Spotify

Spotify popüler bir uygulama ve hali hazırda dünya çapında 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Eğer siz de bir Spotify kullanıcıysanız, bir süredir başlayan Podcast yayınlarının farkındasınızdır. Bu podcast’lerde, ilgi duyduğunuz her konuda yayınlar bulunuyor. Sağlık, güzellik, turizm, video oyunları, sinema, aşk, ilişkiler, vücut geliştirme, evlilik, boşanma, yemek, teknoloji… İlgi duyduğunuz konuları aratın ve evde işlerle uğraşırken, radyo dinler gibi, podcast yayınlarını dinleyin.

5. E-dergiler

GSM şirketleri kendi kullanıcılarına farklı e-dergi uygulamaları sunuyorlar. Bu uygulamalar üzerinden güncel dergilere ulaşabilir ve artık beğendiğiniz dergileri telefonunuzda okuyabilirsiniz. Bazı GSM aboneliklerinde bu dergi uygulamalarını kullanmanın ücretsiz olduğunu da hatırlatalım. Yani beğendiğiniz dergileri, zaten ödediğiniz aylık telefon faturanız sayesinde, tamamen ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.