Elele Dergisi’nin ekim sayısı dopdolu içeriğiyle tüm bayilerde yerini aldı. Bu ay derginin kapağında genç ve güzel oyuncu Hande Erçel var.

Yeni dizisinin hazırlık sürecinde olan Erçel, dikkat çekici fotoğrafları ve samimi röportajıyla ekim sayısının kaçmazlarından. Ne, nerede, ne kadar? Sonbahar/kış sezonunun olmazsa olmazları da tüm detayları ile ekim sayısında bulacaklarınızdan... Güzellik ve bakım sırlarının yanı sıra bu ay Elele’de ilişkiniz için de öneriler var. Ve sürpriz! Elele’nin ekim sayısında okurlarına bir de hediyesi var. Astroloji’de Karmik Ay Düğümleri kitabı dergi ile birlikte herkese ücretsiz.



Bu ay Elele kaçmaz! Söylemedi demeyin...