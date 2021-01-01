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Elele Aralık 2020-Ocak 2021 sayısı çıktı!

Elele Aralık 2020-Ocak 2021 sayısı çıktı!

Elele Dergisi, yeni yıl enerjisini Meriç Aral ile birlikte kutluyor! Kırmızı Oda’nın Doktor Ayşe’si Meriç Aral ile birlikte, yüzümüzü doğaya dönüp keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Meriç Aral’ın doğum gününde gerçekleştirdiğimiz kapak çekimini ve röportajı kaçırmayın!

Bu ay ‘düşünüyorum, öyleyse varım’dan ‘görülüyorum, öyleyse varım’a geçiş yapan çağımızı konuşuyoruz! Cem Karcı, Aslı Kızmaz, Beril Ateşoğlu, Yaprak Medine, Gamze Karaduman, Berdan Bozkurt ve Melis Güven’e ‘sosyal medyadaki profillerimiz kadar mı varız?’ diye soruyor ve artık yeni normalimiz olan FaceTime ile konuklarımızı fotoğraflıyoruz. Onlara sorduğumuz soruları, siz de yanıtlamadan geçmeyin… 

Yeni yıla özel cilt bakımı rehberi, Elvis Presley’den Madonna’ya en ikonik parti stilleri, 2021 yılına dair trend analizleri ve mesafeli günlere uygun kültür&sanat takvimiyle Elele Aralık 2020-Ocak 2021 sayısı yine dopdolu. 

Sizin için bir de yeni yıl hediyesi hazırladık! ‘Hande Kazanova – Astroloji 2021’ kitabı dergiyle birlikte ücretsiz.

Kaçırmayın!

 

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