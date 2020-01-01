Elele Dergisi, kasım ayına Ezgi Mola ile merhaba diyor! Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle herkesin takdirini bir kez daha kazanan Ezgi Mola’yla gerçekleştirdiğimiz röportajı ve fotoğraf çekimini kaçırmayın!

Bu ay 2020 sonbahar trendlerinin peşindeyiz; üstelik bu trendler kış aylarında da rehber niteliğinde bir bakış sunuyor. Moda sayfalarımıza göz atmadan geçmeyin!



En yeni güzellik tüyoları, stick aydınlatıcılar, makyajda ‘pop art’ zamanlar, cildinizi stresten koruyan öneriler; bu ay sabırsızlıkla beklediğimiz diziler, sergiler; masaya yatırdığımız en yeni ilişki ve seks trendleriyle Elele kasım sayısı çıktı!



Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Kasım sayımızla birlikte ‘Dilek Kitabı’ tüm okuyucularımıza hediye.



Elele kasım sayısını satın almak için;

https://dergiburda.com/product/detail/elele



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