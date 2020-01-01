Bu ay 2020 sonbahar trendlerinin peşindeyiz; üstelik bu trendler kış aylarında da rehber niteliğinde bir bakış sunuyor. Moda sayfalarımıza göz atmadan geçmeyin!
En yeni güzellik tüyoları, stick aydınlatıcılar, makyajda ‘pop art’ zamanlar, cildinizi stresten koruyan öneriler; bu ay sabırsızlıkla beklediğimiz diziler, sergiler; masaya yatırdığımız en yeni ilişki ve seks trendleriyle Elele kasım sayısı çıktı!
Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Kasım sayımızla birlikte ‘Dilek Kitabı’ tüm okuyucularımıza hediye.
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