Elele Eylül/Ekim 2024 sayısı çıktı!

Etkileyici yetenekleriyle doğal olarak hayranlık uyandıran bir yıldız ile meraklı bakışların odağında, farklı hikayelerin perde arkasında gösterişli bir buluşmanın ortasındayız. Gözlerimizi alamadığımız, hayat vereceği karakterlerle tanışmak için sabredemediğimiz, anlatacağı hikayelerin içinde kaybolmak istediğimiz ve tanışmaktan memnuniyet duyduğumuz oyuncu Tilya Damla Sönmez ile yeni sezon için buluşmak üzere yola çıkıyoruz bu sayıda. Bu sezon televizyonda Kötü Kan, dijital platformda Çırak, sinemada Tezgah ve Seni Bıraktığım Yerdeyim ile Tilya Damla Sönmez’in hikaye anlatıcılığında üstlendiği rollere tanıklık etmeye hazırlanıyoruz. Bu sırada aynı masada, ışıkların altında, fotoğraf makinesinin flaşları arasında derinlikli bir sohbete davet ediyoruz sizleri. Bizim onu daha yakından tanıma arzusuyla çok sorumuz, onun alelade olmayan ve ruhunun derinliklerinden süzülen yanıtları var. Her şeyi bir kenara bırakmanın ve birlikte geçmişten geleceğe, tiyatrodan sinemaya, içimizdeki seslerden hayat motivasyonlarımıza uzanan sıkı bir sohbetin tarafı olmanın zamanı.

Yazın tüm sıcaklığına, güneşin yakıcı etkisine, kumsallara ve maviliklere veda ettiğimiz; şehrin ışıltılı caddelerine, ofis masalarına, okul yollarına ve sonbahar yapraklarının sesiyle uyanan sabahlara kavuşuyoruz. Yazdan öğrendiklerimizin, deneyimlerimizin ışığında ‘yeni bir ben’ umuduyla, bambaşka bakış açılarıyla, farklı kararlarla, yeni bir sezonun ferahlığıyla karşılıyoruz bu yeni mevsimi. Hafif bir esinti değiyor tenimize, rüzgarı ardımıza alarak “yeniden başlıyoruz” demenin, yeni hedeflere ve hayallere yürümenin iddiasını taşıyoruz. Tüm bunların yanında stil oyununda kuralları hem baştan yazıyor hem de oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Hem uyumlu hem yaratıcı ruhların sezonuna adım atıyoruz. Bu sırada elbette yalnız değiliz. Stilleri, seçimleri, deneyimleri ve vizyonlarıyla ilham aldığımız isimlerle; Buse Terim, Merve Görgöz, Dilara Aydın ve Pelinay İgit ile buluşuyor ve şehre dönüşün büyüsünü kutluyoruz. Sezonun kilit parçalarından kendi sonbahar stillerine, yazdan öğrendiklerinden unutulmaz deneyimlere, sonbaharın hissettirdiklerinden olmazsa olmazlarına uzanan keyifli bir buluşmaya sizi de davet ediyoruz. Yapraklar dökülür, kahve kokusu yayılır ve biz yeniden ışıltılı caddelerde buluşuruz.

Her şey bu kadar hızlı değişirken kendi otoportremizi yapacak olsaydık, kendimizle ilgili neyi çıkarırdık? Tamamlandığımızı düşünmediğimiz hiçbir noktayı dahil etmezdik büyük ihtimalle. Modanın her sezon yaratmaya çalıştığı hikaye de buna benziyor. Kolektife hitap eden, her daim en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş derin bir anlayışın elle tutulur hale gelmesi. Kısaca kolektifin ürettiği hikayelerin tamamlanmasının ortak eseri. Birbirimize sıkıca kilitlendiğimiz bir sezon açılışına ‘merhaba’ diyoruz. 2024-2025 Sonbahar/Kış sezonu birbirimizi ve geçmişimizi hatırlatan ama asla vazgeçemeyeceğimiz izler taşıyor. Trend raporumuz hazır. Peki siz, yeni sezona hazır mısınız?

Kadınlar bir çiçekse, erkekler böcek miydi? Artık değil. Şimdi ‘fruit boy’ların zamanı. Sakızlardan çıkan karikatürleri aratmayan meyveli erkekler, sağlıklı bir ilişkinin sırrını çözmeye yakınlar. Toksik masküleniteye karşı, ‘fruit boy’lar dosyasını açıyoruz.

Sessizce yükselen ‘trad wife’ yani ‘geleneksel eş’e, trend yerine hareket demek daha doğru. Çünkü onlar, bir yaşam tarzını savunuyor ve bu konuda da biraz ısrarcılar.1950’lerin nostaljisi, modern çağın karmaşasında yeniden canlanıyor. Geleneklere sıkı sıkı sahip çıkan ‘Trad wife’lar, kadınları ‘kadın’ gibi kadın olmaya davet ediyor. Tüm yönleriyle yükselen bu hareketi inceliyoruz ve ekliyoruz: ‘Gelenek’ is the new black!

İstanbul için sonbahar, şehre dönüş temposunun yanı sıra sanatseverlerin heyecanla beklediği etkinliklerin de habercisi. Contemporary Istanbul’dan ArtWeeks Istanbul’a uzanan bir ajanda ve ünlü isimlerin galeri turu görünümlerini konuşuyoruz. Tuvalden gardıroba uzanan bu yolculuğa birlikte çıkalım! Aynı zamanda sonbaharda şehrin tadını çıkarmak için lezzet konusunda klasiklerden yenilere uzanan İstanbul’un gözde 8 mekanını bir araya getirdik. Keşfedilmeye değer!

Bu yaz Paris’te gerçekleşen 33. Yaz Olimpiyatları, açılış seremonisinden kapanışına, zafer kutlamalarından bitmek bilmeyen tartışmalara uzanan gösterişli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Bir bakışta Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın unutulmaz anlarını tarihe not düşüyoruz.

Sezonun hit ürünleriyle sonbahar makyajında ufak dokunuşlar, imza parfümünüzü seçme rehberi, yaz mevsimine maruz kalan saçlar için sağlıklı bakım sırları, sonbahardan önce lekelerle mücadelede yeni yöntemler, aşkı zamana bırakan ve zamana oynayan eski usul romantiklerin itirafları, ana karakter sendromundan mustarip ruhlarla dünyanın benmerkezine yolculuk, ofise dönenler için stil ipuçları, Vahşi Batı’dan ilham aldığımız kovboy stilinin çarpıcı parçaları, trend alarmı ‘demure’ ile sade ve zarif bir görünümün olmazsa olmazları, sinema ve televizyonun en yenileri öncülüğünde aylık kültür-sanat raporumuz, müziğin sınırlarını zorlayan Evdeki Saat ile sunduğu yenilikçi deneyime dair sohbetimiz, burç burç detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Eylül/Ekim 2024 sayımızda sizleri bekliyor!

Merhaba sonbahar, harika bir sezonda buluşalım mı?