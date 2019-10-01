Güzel şeyler de oluyor! Bu ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel; 21. Yüzyıl Türkiye’sinin aydınlık yüzü altı başarılı kadınla özel bir buluşma gerçekleştirdik.
Ayrıca yeni sezon açılışını çiçek deseni, puantiye ve 2020’nin öne çıkan renkleriyle kutluyoruz. Güzellik sayfalarındaysa 2020 İlkbahar/Yaz trend raporu, C vitamini ve vegan güzellik ürünleri sizi bekliyor.
Elele’nin bu ay okurlarına bir de hediyesi var: ‘20 Uzmandan Yaza Hazırlayan 20 Diyet’ kitabı dergiyle birlikte ücretsiz.
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