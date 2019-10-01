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Elele Mart Sayısı Bayilerde!

Elele Mart Sayısı Bayilerde!

Elele Dergisi, bahar mevsimini Yasak Elma’nın yıldızı Eda Ece ile karşılıyor. Kariyerinin zirvesinde bulunan Eda Ece ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ve film afişi tadındaki fotoğraf çekimini sakın kaçırmayın.

Güzel şeyler de oluyor! Bu ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel; 21. Yüzyıl Türkiye’sinin aydınlık yüzü altı başarılı kadınla özel bir buluşma gerçekleştirdik.

Ayrıca yeni sezon açılışını çiçek deseni, puantiye ve 2020’nin öne çıkan renkleriyle kutluyoruz. Güzellik sayfalarındaysa 2020 İlkbahar/Yaz trend raporu, C vitamini ve vegan güzellik ürünleri sizi bekliyor.

Elele’nin bu ay okurlarına bir de hediyesi var: ‘20 Uzmandan Yaza Hazırlayan 20 Diyet’ kitabı dergiyle birlikte ücretsiz.

Kaçırmayın!

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