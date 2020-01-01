Elele dergisi, temmuz ayına oyuncu Özge Gürel ile merhaba diyor! Bay Yanlış dizisiyle ekranlara geri dönen Özge Gürel’le birlikte güneşin tadını çıkardığımız fotoğraf çekimini ve röportajı kaçırmayın!

Yaza her özlem duyduğunuzda, hatıralarınızı güzelleştiren ‘o yaz’ hiç unutulmuyor. Yaz insanı olduğundan hiç şüphemizin olmadığı Fulya Zenginer, Elvin Levinler, Beste Kökdemir, İpek Filiz Yazıcı ve Gökçe İrten ile tatil anılarını konuştuk ve bolca hayal kurduk…



Yaz stiliniz için ilham panosu oluşturmayı da unutmadık! Üstelik bu kez rotamızı yalnızca moda haftalarına değil, modanın yeni oyun kurucuları olan influencer’lara çevirdik. Gamze Biran, Dila Tarkan, Gamze Erçel, Pelin Taşkıran ve Melodi Elbirliler’den mevsimin anahtar stil kodlarını dinlendik. Duygularımızın tercümanı Oğuzhan Koç, yeni normalle birlikte hayatımıza giren canlı yayın savaşları, dünden bugüne plaj kültürünün dönüşümü, acil bronzlaşma tüyoları ve daha birçok ilişki, gündem ve psikoloji dosyasıyla bu yaza rehber niteliğinde Elele Temmuz sayısı çıktı! Ayrıca bir de sürpriz hazırladık! Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç’un Elele okuyucularına özel olarak yazdığı En İyi 50 Butik Otel kitabı, Elele temmuz sayısıyla birlikte hediye…

