Elele'nin Şubat 2015 sayısı çıktı!

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Elele'nin yeni sayısı bayilerde!

Derginin Şubat kapağında Selma Ergeç yer alıyor. Şu sıralar 'Poyraz Karayel' dizisiyle ekranlarda olan İlker Kaleli ile özel bir röportaj, Efecan Şenolsun'dan Çağlar Ertuğrul'a gençlerin hayranı olduğu yeni yakışıklılar da Elele'de!

İşte dergide yer alan diğer konulardan bazıları:

• Aksesuarda son trendler

• Makyaj çantanız için 50 TL'nin altında ürünler

• Cilt kuruluğuna iyi gelecek ürünler

* Seksi bir Sevgililer Günü için taktikler



Elele'nin herkese hediyesi ise "Mutlu Olmak İçin 500 Neden" kitabı.

Dergiyle birlikte Sevgililer Günü Rehberi'ni almayı da unutmayın! Hediye önerileri, ünlülerin şimdiye kadar aldıkları en etkileyici hediyeler ve romantik konaklama adresleri de bu ekte!