Bakın erkekler aldattıkları anlaşılmasın diye hangi yollara başvuruyor!
İşin sırrı o geceyi unutmak…
Eğer tek gecelik bir kaçamak
yaptıysam bunu gizlemek
çok kolay. Yaşandı ve bitti…
Hatırlamıyorum! Hatta
abartıyorum; ben öyle bir
şey yapmadım. Tüm bunlara
kendimi inandırdığımda
karşımdakini inandırmak da çok
zor olmuyor…
Mehmet, 32 yaşında / Turizm işletmecisi
Sevgiliniz her zaman
açık olan telefonunu
sessizde tutmaya
başladıysa bu durumdan
şüphelenin derim sevgili
kadınlar… Ne de olsa
cep telefonu çıktı
mertlik bozuldu! Benim
ilk aldığım tedbir bu
oluyor hep…
Ali, 30 yaşında / Öğretim Görevlisi