Erkek numaraları!

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Bakın erkekler aldattıkları anlaşılmasın diye hangi yollara başvuruyor!

İşin sırrı o geceyi unutmak… Eğer tek gecelik bir kaçamak yaptıysam bunu gizlemek çok kolay. Yaşandı ve bitti… Hatırlamıyorum! Hatta abartıyorum; ben öyle bir şey yapmadım. Tüm bunlara kendimi inandırdığımda karşımdakini inandırmak da çok zor olmuyor…

Mehmet, 32 yaşında / Turizm işletmecisi



Sevgiliniz her zaman açık olan telefonunu sessizde tutmaya başladıysa bu durumdan şüphelenin derim sevgili kadınlar… Ne de olsa cep telefonu çıktı mertlik bozuldu! Benim ilk aldığım tedbir bu oluyor hep…

Ali, 30 yaşında / Öğretim Görevlisi



