Kırmızı kapıları düşsel bir dünya açılan Alaçatı Alakapı Butik Otel, incelikli detayları ile rahatlık, konfor, ferahlık ve mutluluk vermek üzere geliştirilmiş, yaz-kış açık masalsı bir mekan…

Otel, Alaçatı’nın cumbalı oda ve taş bina geleneğinin bir devamı olmasının yanı sıra aynı geleneğin modernize edilmiş bir hali… Son derece modern ve şık döşenen odalarla tüm mekânlardaki mobilyalar, doğal ve el yapımı masif malzemelerden seçilmiş! Alakapı Butik Otel’in kurucusu Soner Güngör, uzun yıllar yaptığı yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde kaldığı yüzlerce otelde aldığı notlarla, A’dan Z’ye düşünlerindeki oteli yaratmış. Kendisi bit pazarlarından modern mağazalara, aylarca dükkan dükkan gezerek, içine en çok sinen eşyaları almış ve mekan tasarımı tam olarak onu memnun edene kadar defalarca değişiklik yapmış. Alakapı Butik Otel’de öncelik, misafirlerin konforu ve rahatlığında… Alaçatı’nın cumbalı oda ve taş bina geleneğini koruyarak, modern dokunuşlarla her biri birbirinden farklı hazırlanmış 10 oda, bir villa ve bir konak olarak hizmet veriyor.







Merkeze yakın, gürültüye uzak

Adını girişindeki kırmızı nostaljik kapısından alan Alaçatı Alakapı Butik Otel, Alaçatı’nın taş villalar bölgesinde konumlanıyor. Merkezdeki yoğun ses kirliliğinden uzak sessiz bir bölgede ama merkeze de bir o kadar yakınlar. Yürüyerek sadece üç dakikada merkezin cıvıl cıvıl, hareketli bölgesine ulaşabiliyorsunuz.



Kahvaltıdan öte gurme sofrası…

Fiyatların kahvaltı dahil sunulduğu Alakapı Butik Otel’in bir diğer dilden dile konuşulma sebebi, övgü ve sevgi ile bahsedilen kahvaltı sunumu…Kahvaltı masasındaki her ürün özenle seçiliyor ve taze, doğal, el yapımı olmasına özen gösteriliyor. Sebzeler Alakapı’nın kendi küçük bostanında yetişirken, diğer ürünler butik ve özenli yetiştiricilerden, çevre köylülerden temin ediliyor.





