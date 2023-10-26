'Ezop Masalları' hakkında bilmediğiniz 7 gerçek

İlginç bir şekilde, bazı insanlar yalnızca hikayeleri biliyor ve hikaye anlatıcısı veya eserinin tamamı hakkında çok az şey biliyor. İşte Ezop Masalları hakkındaki en ilginç gerçeklerden bazıları.

Ezop Masallarının Kökenleri

Çoğu kişi Ezop Masallarının çok eski olduğunu biliyor ama bunlar kaç yaşında? Ezop'un M.Ö. 620 yılları arasında yaşadığı sanılmaktadır. M.Ö. 560 yılları arasında yaşamış ve öyküleri yaşamı boyunca derlenmiştir. Önemli hayat derslerini temsil ettikleri için artık çocuklar ve yetişkinler onun öykülerinin derlemesini okuyabilir. Köleleştirilmiş olup olmadığına dair farklı teoriler olsa da, onun köleleştirildiği ya da en azından köleleştirilmiş bir kişi olarak başladığı ve hikaye anlatıcısı olduğu hala yaygın olarak kabul edilmektedir.

EZOP MASALLARI HAKKINDA 7 İLGİNÇ GERÇEK

1. Alegori şeklindeki hikayeler

Ezop alegorik hikayeler anlattı. Bu, onun hikayelerinin ahlaki veya etik bir ders içerdiği anlamına gelir. Hikâyelerin temel amacı sadece dinleyicileri eğlendirmek değil, aynı zamanda hayat ve ahlak konularında dersler paylaşmaktı. Dersleri öğretmek için Aesop, izleyicilerin hayal güçlerini kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla hayvanlar veya cansız nesneler hakkında hikayeler anlatmak gibi akıllıca bir teknik kullandı.

2. Küresel erişim

Ezop Masalları'nın Yunanca kökenli olduğu söyleniyor ancak bugün gezegendeki hemen hemen her dilde okunabiliyorlar. Ezop Masalları'nın farklı dillerde birden fazla çevirisi mevcut ve bunlar dünyanın her yerindeki insanlar tarafından okunabiliyor. Hikayelerinin çeşitli yinelemeleri de var; örneğin Kaplumbağa ile Tavşan'ın birçok karikatürü var ve hepsi aynı hikayeyi öğretiyor.

3. Ezop 725 hikaye anlattı

Bugün Ezop'un toplam 725 hikâye anlattığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Ancak bunlar kendisine atfedilen hikayelerin yalnızca sayısıydı. Hikayelerinin birden fazla versiyonu ve çevirisi mevcut olduğundan bu sayıyı belirlemek zor olabilir. Üstelik hikayeleri M.Ö. 500 yıllarında toplandığı için bazı hikayelerin kaybolmuş ya da unutulmuş olabileceği anlamına geliyor.

4. Edebiyata etkisi

Ezop, öykülerinin toplanması nedeniyle modern ve klasik edebiyatı önemli ölçüde etkilemiştir. Bunlar arasında Shakespeare ve hatta J.K. Rowling. Bugün onun bazı eserleri doğrudan veya dolaylı olarak pek çok yazarı etkilemiştir. Çok çeşitli hikayeleri olan bazıları, hikayenin Ezop Masalları'ndan geldiğini bilmeden onun çalışmalarından etkilenmiş bile olabilir.

5. Ezop masal yaratmadı

Bazılarının inandığının aksine, Ezop masal anlatan ilk kişi değildi. Yunan edebiyatında zaten gelenekseldi. Ancak Ezop bunları popülerleştiren kişilerden biriydi. Hikâye anlatıcısı, geniş hikâye koleksiyonuyla aynı anda nitelik ve niceliğe odaklandı. Ezop Masallarından bazıları kısa olsa da diğerleri çok uzun ve karmaşık olabilir; birden fazla sürpriz, karakter ve derin hikaye içerir.

6. Çoklu sonlar

Ezop Masalları'ndaki bazı hikayelerin birden fazla sonu vardır ve bu da daha fazla yoruma ve tartışmaya olanak tanır. Aynı hikayenin çeşitli sonları da hikayenin nasıl ele alınabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda insanlar hangi sonu daha çok sevdikleri konusunda konuşabildikleri için tartışmaya da olanak tanır. Bu da onun masallarının sayısını artırdı.

7. Hayvan karakterleri

Ezop'un öykülerini öne çıkarmasının bir yolu da hayvanlara insani özellikler kazandırmaktı. Hikayelerinde hayvanlar insanlar gibi düşünür, hareket eder veya konuşurdu. Ayrıca insanların yerini almamayı ve onların hala hikayede yer almasını sağladı. Ancak her zaman hikayenin konusu onlar değildi. Bunun yerine insanlar çoğunlukla çobanlar, çiftçiler ve hatta tanrılardı. Ancak bazı hikayeler insanlara ve onların öğrendiklerine odaklanır.