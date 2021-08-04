Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye gözyaşlarıyla veda etti! İşte adım adım çeyrek finalde yaşananlar

A Milli Kadın voleybol takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları çeyrek final müsabakasında Güney Kore'ye ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde ay-yıldızlıların çeyrek finalde Güney Kore'ye yenilerek elenmesi herkesi üzdü.

Heyecanın dorukta olduğu karşılaşma boyunca nefesler tutuldu. Ancak karşılaşmanın final setinde Filenin Sultanları 15-13 kaybederek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda eden, son topa kadar mücadele veren ve sahayı gözyaşları içinde terk eden A Milli Kadın voleybol takımımız mücadelesi ile Türkiye’yi gururlandırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Güney Kore Karşılaşması Detayları

Filenin Sultanları maça çok iyi başladı. İyi bir servisle başlayan karşılaşmada 7-3 öndeydik. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Meryem Boz ve Zehra Güneş ile hücum etti ve savunmada da manşet aldı. İlk set 25-17 skorla Filenin Sultanlarının oldu.

İkinci sette ise Milli Takım kötü bir manşetle başladı. Güney Kore, iyi servis atarak 17-7'lik üstünlük kurdu. İkinci seti Güney Kore, 25-17 kazandı ve 1-1 oldu.

Üçüncü sete de Türkiye, çok kötü manşet alarak başladı ve Güney Kore, 5-1'lik üstünlük elde etti. Daha sonra Milli takım blok sayılarıyla seti 15-15'te dengeye getirdi. Sonrasında ise Kaptan Eda Erdem Dündar'ın iyi oyunuyla üstünlüğü de ele alarak 17-16 öne geçti. Setin sonunda 23-21 geriye düşen Filenin Sultanları, 24-24'te oyuna tekrar dengeyi getirdi. 25-24'te set sayısını değerlendiremeyen milli takım, seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Dördüncü set, Şeyma Ercan'ın etkili servisleriyle başladı. Türkiye, 11-5'lik üstünlük kurdu. Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla etki ettiği seti A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-18 kazandı ve skor 2-2 oldu.

Beşinci ve son set yarı finale çıkacak takımı belirleyecekti. Tuğba Şenoğlu'nun üst üste sayılarıyla Milli takım, skorda 6-3 avantajlıydı. Son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Maç sonu bazı sporcularımızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Türk Halkı Gurur Duymalı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı." dedi.

"Önümüzde Kazanılacak Daha Çok Kupalar Var"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür etti.

Üstündağ, "Mücadeleniz, hırsınız, bizlere yaşattığınız tarifsiz duygular için teşekkürler çocuklar. Bu zorlu günlerde biraz da olsa bizlere mutluluk yaşatıp sevindirdiniz. Önümüzde kazanılacak daha çok kupalar, turnuvalar var ama kalplerimizde sizin yeriniz madalyalardan, şampiyonluklardan çok daha değerli bir yerde. Biz sizi çok seviyoruz. Ülkemiz adına döktüğünüz her damla ter ve göz yaşı için tekrar teşekkür ederiz. İyi ki varsınız 'Filenin Sultanları' sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final Detayları

Salon: Ariake

Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13

Süre: 2 saat 17 dakika (24, 27, 38, 28, 20)