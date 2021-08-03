Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile karşılaşacak

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başlayacak. Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.

Milli Kadın Voleybol takımımız şu anda dünya sıralamasında 4. konumda yer alıyor. Filenin Sultanlarının kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazanmıştı.

Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen Filenin Sultanları, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.

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