Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları çekilen kurada Güney Kore eşleşti. Kurada gelebilecek diğer takım ise Sırbistan’dı. Kuradan istediğimiz sonucu elde ettik ve Güney Kore ile eşleştik.
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başlayacak. Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.
Milli Kadın Voleybol takımımız şu anda dünya sıralamasında 4. konumda yer alıyor. Filenin Sultanlarının kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazanmıştı.
Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen Filenin Sultanları, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.
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