Fonepad 7 geliyor

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Asus Fonepad 7 Türkiye’de Mart ayında satışa çıkacak.

3G ve çift SIM telefon işlevlerine sahip yeni 7 inç ASUS Fonepad 7, 8MP kamerası ve her durumda harika fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan PixelMaster Düşük Işık modu özelliğine sahip ilk Asus phablet’i olmasıyla dikkat çekiyor. Yalnızca 7,9 mm kalınlığa ve 280 gram ağırlığa sahip ürün, taşınabilirlik seviyesini zirveye çıkarmak için ultra ince ve hafif bir tasarımla sunuluyor. Fonepad 7’yi mükemmel bir iş ve seyahat arkadaşı olmaya aday. Ayrıca kullanıcıların diledikleri an, diledikleri yerden, diledikleri kişiyle bağlantı kurabilmeleri için çift telefon hattı kolaylığını sağlıyor.

Asus Fonepad 7 Türkiye’de Mart ayında satışa çıkacak.