Geleceği için doğru okulu seçin

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Yaratıcılığın kazanılması açısından en önemli yıllar.

Bir çocuğun velisi olmak oldukça önemli bir sorumluluk. Kendi adınıza karar vermek kolay, ama iş çocuklara gelince, onun geleceğini şekillendirmek mevzusu biraz tedirginlik verici olabiliyor. Siz de çocuğunuza hangi okulun en iyi eğitimi verebileceği konusunda endişeli misiniz? Haklısınız. Uzmanlar, anaokulu seçiminin çocukların tüm eğitim hayatını etkilediğini söylüyor. Sonuçta, çocuğunuzun geleceği açısından çok önemli bir aşamadasınız. Peki, nereden başlamalısınız?



Beklentilerinizi belirleyin

Öncelikle, beklentilerinizin ne olduğunu sormalısınız kendinize. Herkesin çocuğu ile ilgili farklı ve özel beklentileri olabilir. Onun nasıl bir okulda, nasıl eğitim almasını istiyorsunuz? Okul seçme aşamasında beklentilerinizi saptarken, ailenizin maddi ve kültürel yapısını da dikkate almalısınız. Bu arada, çocuğunuzun da okuldan beklentisi bir o kadar önemli! Sonra da ihtiyaçlarınızı belirleyin. Bu esnada, psikolojik ve pedagojik destek alabilirsiniz.



