Yaratıcılığın kazanılması açısından en önemli yıllar.
Bir çocuğun velisi olmak oldukça
önemli bir sorumluluk.
Kendi adınıza karar vermek
kolay, ama iş çocuklara
gelince, onun geleceğini
şekillendirmek mevzusu biraz tedirginlik
verici olabiliyor. Siz de çocuğunuza
hangi okulun en iyi eğitimi verebileceği
konusunda endişeli misiniz? Haklısınız.
Uzmanlar, anaokulu seçiminin çocukların
tüm eğitim hayatını etkilediğini söylüyor.
Sonuçta, çocuğunuzun geleceği açısından
çok önemli bir aşamadasınız. Peki, nereden
başlamalısınız?
Beklentilerinizi belirleyin
Öncelikle, beklentilerinizin ne olduğunu sormalısınız
kendinize. Herkesin çocuğu ile ilgili farklı ve özel
beklentileri olabilir. Onun nasıl bir okulda, nasıl eğitim
almasını istiyorsunuz? Okul seçme aşamasında
beklentilerinizi saptarken, ailenizin maddi ve kültürel
yapısını da dikkate almalısınız. Bu arada, çocuğunuzun
da okuldan beklentisi bir o kadar önemli! Sonra
da ihtiyaçlarınızı belirleyin. Bu esnada, psikolojik ve
pedagojik destek alabilirsiniz.