Geleneksel bir lezzet

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Cappy Geleneksel Hoşaf Tadında, raflarda yerini aldı.

Cappy, sadece Ramazan ayında raflara çıkan Cappy Ramazan Şerbeti’nden sonra, tüm yıl raflarda olacak geleneksel bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturdu. Cappy Geleneksel Hoşaf Tadında, üzümlü ve kuru erik meyveli içeriğiyle, lezzet severlerle buluşuyor. 1 litrelik pet şişe ambalaj tasarımıyla piyasaya sunulan Cappy Geleneksel Hoşaf Tadında, hoşaf tadını özleyenleri ve geleneksel tatları tercih edenleri, bir lezzet yolculuğuna çıkarmayı vaat ediyor.











