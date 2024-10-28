Gelinin annesi, düğün günü diz üstü yırtmaçlı elbisesiyle kızını gölgede bıraktığı gerekçesiyle eleştirildi

Dailymail'de yer alan habere göre 21 Ekim'de TikTok'ta @vdhair kullanıcısı saç stilisti Veronica tarafından paylaşılan bir video viral oldu. Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan anne kızının düğününde sade bir kıyafet yerine, gözalıcı bir görünüm tercih etti.

Gelinin gününü çalan annesi, haute couture tasarımcısı Georgina Marie tarafından özel olarak tasarlanan muhteşem zeytin yeşili elbiseyi sergilemek için evin ön bahçesinde kendinden emin bir şekilde yürürken poz verdi.

TikTok'ta @vdhair kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda elbisenin üst yarısında straplez, sivri yaka ve bel kısmında daraltılmış, katmanlı, şekillendirilmiş kumaşlar kullanılmış.

Tiktok @vdhair



Gelinin annesi şık bir topuz, yumuşak ve göz alıcı bir makyaj, altın bilezik ve açık burunlu, taşlı topuklu ayakkabılarla görünümünü tamamladı.

Tiktok @vdhair

Gelin ise kalp yakalı, dantel kollu, nefes kesen beyaz prenses elbisesiyle göz kamaştırdı.

Tiktok @vdhair

Anne, kızının düğününde giydiği elbise ile hararetli tartışmalara yol açtı.

"Gelinin bomba annesi" başlıklı video, o tarihten bu yana 2 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Kimileri kadının özgüvenini ve moda zevkini takdir ederken, kimileri de gelinin ilgi odağı olması gerektiğini savundu.

Tiktok @vdhair

Bir kişi öfkelenerek 'Annenin elbisesi gelini gölgede bırakıyor! Üzgünüm hanımlar, sadece benim fikrim.' dedi.

Bir diğeri, "Kızını geçmeye çalışma, bu onun günü," derken, üçüncüsü acımasızca, "Neden bunu kendinle ilgili hale getiriyorsun? Babandan boşandın mı?" diye söylendi.

Dördüncüsü, 'Bu bir nedime elbisesi, gelinin annesi değil, bu onun günü, sizin gününüz değil' diye yazarken, bir diğeri de, 'Neden bütün ilgiyi gelinlerden uzaklaştırıyorlar... Oturun' diye yazdı.

Tiktok @vdhair

Ancak çok sayıda izleyici kadının abartılı görünümünden dolayı övgüler yağdırdı ve elbise seçimini övdü.

Birisi şöyle dedi: 'Şüphesiz gördüğüm EN İYİ gelin annesi elbiselerinden biri.'

İkincisi şöyle yazdı: 'Yalan yok... gördüğüm en iyi gelin annesi, saçları muhteşem, elbisesi mükemmel ve annesi de muhteşem.'

Üçüncüsü, 'Anne şovu çalmıyor!!! O çok güzel!' derken, diye ekledi.