Özel günler özel kutlamaları hak eder, güzel anılar biriktirmeyi de… Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde keyifli bir brunch, öğle yemeği, çay saati ya da haftanın yorgunluğunu alıp götürecek bir spa keyfi... Anneler Günü’nü festival tadında kutlamak için pek çok alternatif var.

Sultanlara layık

Çırağan Palace Kempinski Istanbul’daki Laledan Restoran, pazar brunch’ında özenle hazırlanan lezzetler sunuyor. Laledan Restoran’daki İznik Odası ise sadece pazar brunch’larında her köşesi pastalar ve ev yapımı çikolatalarla dolu bir çikolata odasına dönüşüyor. Çeşit çeşit pastanın ve çikolatanın bulunduğu bu oda Anneler Günü’ne özel tüm bu lezzetlere ek olarak sunulacak kalpli kurabiyeler, pastalar ve baklavalarla unutulmaz olabilir. 12.00-16.00 saatleri arası sunulacak olan brunch’ın kişi başı fiyatı 370 lira.

Tel: (0212) 236 73 33



Deniz ürünleri aşkına

Rumelihisarı’nın seafood brasserie’si Kiss the Frog, Kiss the Mom Buffet adıyla Anneler Günü’ne özel açık büfe öğle yemeği servis ediyor. Anneler Günü Büfesi’nde sunulacak lezzetler arasında çilekli avokadolu semizotu salatası, enginar kalbi, levrek cheviche, midye dolma, suşi roller, kol böreği, çöp şiş, deniz ürünlü spagetti, patlıcanlı penne, paella gibi sevilen yemekler var. Fiks menü ve alkolsüz içeceklerin dahil olduğu Anneler Günü Büfesi 190 lira.

Tel: (0212) 287 73 20







Huzurlu dakikalar

Anneler Günü yaklaşırken annenize rahatlayacağı ve yenileneceği bir spa deneyimi hediye etmek ister misiniz? Hilton Istanbul Maslak bünyesindeki Ocean Club’da Anneler Günü haftası boyunca alınan masaj veya bakım seansına (masaj paketi hariç) 30 dakikalık kese köpük masajı hediye ediliyor. Ocean Club’da stres ve kas gerilimini azaltan İsveç masajından gevşetici ve dinlendirici aroma terapi masajına, kan ve lenf dolaşımını artıran taş masajından selülit giderici antiselülit masajına kadar pek çok alternatif var.

Tel: (0212) 286 19 42







Eşsiz bir deneyim

Richmond Nua Wellness-Spa, Anneler Günü için mükemmel bir deneyim sunuyor. Bu özel hediye, en değerli varlığınızı gündelik rutininin dışına çıkaracak ve tercih ettiği bir masaj ya da bakım terapisi ile ona eşsiz bir deneyim yaşatacak. Hazırlanan özel hediye sertifika ile anneniz dilediği bir tarihte dilediği bir kişiyle, superior odada 1 gece yarım pansiyon konaklayabilir, tazeleyici bakım ya da rahatlatıcı masaj seçeneklerinden birini tercih edebilir. Sertifikanın fiyatı € 395 + KDV.

Tel: (0264) 582 21 00







Fransız şıklığı

Yenilenen dekorasyonu, barı, şefi ve menüsü ile Fauchon Paris, yeni konseptinde Zorlu Center’ın kalbinde yer alan mekanında Anneler Günü için hoş bir alternatif olabilir. Fauchon Afternoon Tea-Time menü servisi, Anneler Günü’nden başlayarak yaz ayları boyunca devam edecek.

Tel: (0212) 353 66 60