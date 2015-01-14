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Hafta Sonu'nun yeni sayısı çıktı

Elele Avon Kadın Ödülleri gecesinden fotoğraflar ilk kez Hafta Sonu dergisinde…
Hafta Sonu'nun yeni sayısı tüm bayilerde yerini aldı. 14 Ocak 2015 gecesi Shangri-la Bosphorus Otel'de düzenlenen Elele Avon Kadın Ödülleri gecesinden çok özel kareler derginin yeni sayısında. Hafta Sonu'nda ayrıca Demir Demirkan'dan bomba açıklamalar, Gülben Ergen'in oğlu Atlas'ın doğum gününden çok özel kareler, Emre Altuğ-Çağla Şıkel çiftinin boşanmasın ardından ünlülerin boşanma yorumları da yer alıyor. Kaçırmayın!
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