Hangi ilde, kaç AVM var?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bilişim ve danışmanlık şirketi Maptriks’in verilerine göre, son beş yılda en fazla AVM artışı sırasıyla İstanbul, Ankara, Muğla, İzmir ve Gaziantep’te oldu. Türkiye genelinde 14 ilde sadece birer AVM yer alırken, 21 ilde ise hiç AVM bulunmuyor.

Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak yazılım ve modeller geliştiren, sektörel ve istatistiki verileri sağlayan, bu verileri yorumlayarak çözümler üreten yüzde 100 Türk sermayeli bilişim ve danışmanlık şirketi Maptriks, Türkiye’deki AVM dağılımını çıkardı.

Maptriks’in verilerine göre Türkiye’de en fazla AVM, Avrupa Yakası’nda 66, Anadolu Yakası’nda 27 tane olmak üzere, toplam 93 AVM ile İstanbul. İkinci sırada 33 AVM ile Ankara bulunurken, onu İzmir 21, Antalya 14 ve Muğla 13 AVM ile takip ediyor.

Verilere bakıldığında Artvin, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Düzce, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Mardin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye ve Tokat illerinde sadece birer tane AVM yer aldığı görülüyor. Burdur, Bartın, Sinop, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Şırnak, Adıyaman ve Kilis illerinde ise alışveriş merkezi bulunmuyor.

Bölgelere göre AVM dağılımı

Türkiye'de son beş yıl içinde en fazla AVM artışı Marmara Bölgesi’nde gerçekleşti.,

Bölgede 99 olan AVM sayısı, 142'ye çıktı. 2010 yılında 33 olan AVM sayısı, 2015 yılında 58 olan Ege Bölgesi ise en fazla artış yaşanan ikinci şehir oldu. Onu, 2010 yılında 36 olan AVM sayısı 2015 yılında 56’ya yükselen İç Anadolu Bölgesi takip ediyor.

Karadeniz Bölgesi’nde ise 13 olan AVM sayısı 26'ya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 8'den 19'a ve Akdeniz Bölgesinde 22'den 31’e yükseldi. Doğu Anadolu Bölgesi yatırımların en zayıf olduğu bölge oldu. 2010'da 6 olan AVM sayısı, 2015’te 9'a çıktı.

Son beş yılda açılan AVM’ler

Maptriks’in verilerine göre son beş yılda en fazla alışveriş merkezinin açıldığı il 40 AVM ile İstanbul oldu. Onu, Ankara 13, Muğla 11, İzmir 8 ve Gaziantep 5 AVM ile takip etti.

Maptriks verilerlerine göre Türkiye’de toplam GLA (gross leasable area - kiralanabilir alan) büyüklüğü 9 milyon 825 bin 548 metrekare. GLA büyüklüğü en fazla olan şehir 3 milyon 639 bin 208 metrekare ile İstanbul. Türkiye’nin yüzde 37’lik dilimini oluşturuyor.

Ankara, 1 milyon 352 bin 937 metrekare ile tüm Türkiye’de yüzde 14’lük dilimde yer alırken, arkasından 515 bin 331 metrekare ile İzmir, 437 bin 753 metrekare ile Bursa ve 316 bin 813 metrekare ile Antalya geliyor.

Caddelere göre AVM dağılımı

Maptriks’in verilerine göre İstanbul’da en fazla alışveriş merkezi bulunan caddelerden biri Kanyon, Metrocity, Özdilek ve Sapphire olmak üzere 4 AVM ile Şişli ilçesindeki Büyükdere Caddesi.

İstanbul’da bir başka alışveriş merkezi yoğunluğunun yaşandığı yer ise Esenyurt- Beylikdüzü arası D-100 karayolu. Yeni konut gelişiminin bölgede artmasıyla alışveriş merkezlerine olan talebin de arttığı yol üzerinde İstanbul Outlet Park, Beylicium Alışveriş Merkezi, Marmara Park ve Migros Alışveriş Merkezi olmak üzere 5 AVM bulunuyor.

Bakırköy ilçesinde İstanbul Caddesi üzerinde ise Carousel ve Capacity olmak üzere 2 alışveriş merkezi bulunuyor. Bu bölgede aynı zamanda İstanbul'un ilk alışveriş merkezlerinden Galleria yer alıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise alışveriş merkezleri E-5 karayolu boyunca yoğunlaşıyor. Kadıköy ilçesi sınırları içinde E-5 boyunca Akasya, Optimum Outlet ve Carrefour İçerenköy olmak üzere 3 AVM bulunuyor.

Yapımı devam eden AVM’ler

Maptriks’in verilerine göre Türkiye genelinde inşaat halinde olan 74 AVM var. Bu alışveriş merkezlerinin toplam 22 tanesinin İstanbul’da, 7’sinin Ankara ve 5’inin Bursa’da açılması öngörülüyor.