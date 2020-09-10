Bu ayın on yıllar sonrası hatırlayacağımızı düşündüğümüz fotoğraf karesini panomuza pin’ledik.

Tarihi 12 bin yıl geçmişe kadar uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf, Batman’da kurulan Ilısu Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte sular altında kaldı.

Baraj sularını beklerken bir başka yerleşim yerine taşınan sakinleri, tarihi eserleri ve raylarla taşınan türbesinin ardından tarihi bölge sular altında kalarak kelimenin tam anlamıyla yok oldu.

Hasankeyf, sahip olduğu zengin tarihe ve adeta yaşayan bir açık hava müzesi olmasına rağmen korunamadı ve tarih oldu.

Bizans, Emevi, Artuklular ve Osmanlı gibi birçok farklı medeniyetin ortak eseri ve mirası Hasankeyf’e son bakışımızda o eski günlerdeki halini görüyoruz. Hoşça kal Hasankeyf, seni anlatacağız!

