İrem Yargıcı, ‘Gözümden hiçbir detay kaçmaz’ dediği işini, şık davetlerin kurallarını ve yaz davetlerinin sevilen trendlerini anlattı.

Röportaj: Gülru İncu

Sunumundaki yaratıcılık, şıklık ve zarafetle adından söz ettiren davetler yıllar geçse de hoş bir anı olarak hafızalarımızda yer eder ve bu detaylar özel günlerin vazgeçilmez parçalarıdır, çünkü hepimiz çok iyi biliriz ki kutlamaları özel kılan atmosferi ve detaylarıdır. Yıllarca tekstil sektöründe çalıştıktan sonra bambaşka bir alana yelken açan İrem Yargıcı, Ceremony Flowers&Events’te düğün ve davet organizasyonları yapıyor, çiçek tasarımlarına imza atıyor. “Heyecanım hiç bitmez, kalabalıklardan hiç yorulmam. Durağan ve dingin alanlardansa her zaman hareketli ve kahkahası bol yerlerde olmayı tercih ederim” diyen İrem Yargıcı ile kusursuz organizasyonların şifrelerini konuştuk.

“Hayat bir törendir. Bu yüzden her anı elimizden geldiğince kutlama tadında yaşanmalı. Bu döngü içerisinde yapmayı sevdiğimiz şeyler ise ritüel haline getirilmeli”



Abiniz Emir Yargıcı ile aile şirketinde çalışırken düğün ve davet organizasyonları düzenleyen bir şirket kurmaya nasıl karar verdiniz?

Abimle çalışırken çok keyifli vakit geçirmeme ve çok şey öğrenmeme rağmen bir taraftan hep kendimi daha iyi ifade edebileceğim alanların izini sürerdim. Benim hayalimdeki resimle örtüşen ortam; müziğin, renklerin ve hoşluğun iç içe geçtiği, hoş sohbetin, hareketin ve mutluluğun daimi olduğu bir ambiyansa sahip olmalıydı. Sonunda bu ortamı yaratmak için kolları sıvadım. Hikayem böyle başladı.



Sonraları çiçek tasarımlarını da bünyenize kattınız. Şirketinizin bu ayağı organizasyon yaparken hangi açılardan rahatlık ve güven sağlıyor?

Çiçek her şeyden önce çok özel bir canlı. Ona herhangi bir dekorasyon objesi gibi davranamazsınız. Bitkilerin kendine ait bir dünyası var ve bunu ancak iç içe oldukça öğrenebiliyorsunuz. Günbegün hepsinin isimleri, nasıl yetiştirildikleri,hangisinin hangisi ile iyi bir kombin yaratacağı konusunda bilgi sahibi oldum. Böylelikle çiçek, artık nerede ve nasıl kullanmam gerektiğini çok iyi bildiğim bir unsur haline geldi. Bu anlamda düşünecek olursak, çiçekleri bünyemize katmak hem tüm ekibin ufkunu genişleten bir hamle oldu hem de bizi farklı kılarak öne çıkardı.



Müşterilerinizin en özel anlarına tanık olmak, kısa sürede harikalar yaratmaya çalışmak nasıl bir duygu, bunun zorlukları neler?

Eşsiz bir duygu. Her şeyden önce bu bir güven ortamı. Müşteri çok iyi biliyor ki davet anı da dahil olmak üzere her organizasyonda başından sonuna kadar en az onun kadar heyecanlıyım. Bu güzel ve canlı duyguların arkasında bir de stres var ki dozu hiç düşmüyor, çünkü bizim işimiz asla hata kabul etmiyor. Arka planda arı gibi çalışan bir ekip var ve süre çok kısıtlı. Bu kısıtlı zaman içerisinde ortaya çıkaracağınız şey ise beğeninin göreceliliğinden bağımsız, harikulade olmalı. Hedef hep yüksek. Özetlemek gerekirse stresi de keyfi de çok.



Müşteriyi doğru yönlendirmek çok önemli ama size uymayan fikirler de olabilir. Böyle durumları nasılçözüyorsunuz, istemediğiniz ve kabul etmediğiniz konseptler oluyor mu?

Öncelikle müşteriyi her zaman dinlerim, sonuna kadar. Anlamaya çalışırım. Anladıktan sonrası her zaman çok rahat ilerler. Sadece şıklık anlayışımın ve iş ahlakımın dışında kalan konseptlerin içinde yer almayı tercih etmem. Onun haricinde yeni tüm konseptlere ve fikirlere büyük bir hevesle seve seve çalışırım.

