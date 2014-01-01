İçten dışa güzellik

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‘Hayattaki güzel anları ve deneyimleri sevdiğiniz insanlarla birlikte yaşamak’

Danimarka kültürünün esasını oluşturan ve ‘Hayattaki güzel anları ve deneyimleri sevdiğiniz insanlarla birlikte yaşamak’ anlamına gelen ‘hygge’ kavramını 2014 sonbahar-kış koleksiyonunun merkezine koyan Lole Women, yılbaşının sıcak ve samimi atmosferini sağlık ve huzur ile birleştiriyor. Şehir kadınının içindeki ışığı bulmasını ve içten dışa kendini her anlamda güzel hissetmesini sağlamayı amaçlayan Kanadalı marka, aynı zamanda ücretsiz yoga seansları düzenliyor. Hem içinizi hem dışınızı aydınlatın…