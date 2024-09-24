İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2024-2025 MEB çalışma takvimi belli oldu. Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de milyonlarca öğrencinin katılımıyla başladı. Şimdi ise gözler ilk ara tatilde. Bir haftalık ara tatil boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken, veliler tatil planları için hazırlıklara başladı. İşte yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatil tarihleri...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.