Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen İstanbul Coffee Festival, 6-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta.

Kahvenin kendisi, kokusu, her türlü alet edavatı, kitapları, barista şovları, evde kaliteli kahve yapımına dair tüyolar bu festivalde!

6-7-8-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan festivalde neler yok ki?



Eğer kahve tutkunuysanız işte ilginizi çekebilecek etkinliklerdan bazıları:

• Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveler

• Yerli-yabancı profesyonel baristaların showları

• Butik kahve dükkanlarının lezzetleri

• Cupping, tasting, kavurma gibi atölye çalışmaları

• Evde kaliteli kahve yapımına dair tüyolar



Mekan: KüçükÇiftlik Park

Adres: Kadırgalar Yokuşu No:4, 34367 İstanbul





