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İstanbul Coffee Festival

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen İstanbul Coffee Festival, 6-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta.

Kahvenin kendisi, kokusu, her türlü alet edavatı, kitapları, barista şovları, evde kaliteli kahve yapımına dair tüyolar bu festivalde!
6-7-8-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan festivalde neler yok ki?

Eğer kahve tutkunuysanız işte ilginizi çekebilecek etkinliklerdan bazıları: 

    •    Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveler
    •    Yerli-yabancı profesyonel baristaların showları
    •    Butik kahve dükkanlarının lezzetleri
    •    Cupping, tasting, kavurma gibi atölye çalışmaları
    •    Evde kaliteli kahve yapımına dair tüyolar

Mekan:  KüçükÇiftlik Park 
Adres: Kadırgalar Yokuşu No:4, 34367 İstanbul


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