Kahvenin kendisi, kokusu, her türlü alet edavatı, kitapları, barista şovları, evde kaliteli kahve yapımına dair tüyolar bu festivalde!
6-7-8-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan festivalde neler yok ki?
Eğer kahve tutkunuysanız işte ilginizi çekebilecek etkinliklerdan bazıları:
• Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveler
• Yerli-yabancı profesyonel baristaların showları
• Butik kahve dükkanlarının lezzetleri
• Cupping, tasting, kavurma gibi atölye çalışmaları
• Evde kaliteli kahve yapımına dair tüyolar
Mekan:
KüçükÇiftlik Park
Adres: Kadırgalar Yokuşu No:4, 34367 İstanbul