İşte çarpım tablosunda en zor akılda kalanlar

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Çarpım tablosunda en zor akılda kalanlar 6, 7 ve 8'ler...

Fransız matematik uzmanı ve psikolog Nicolas Gauvrit, çarpım tablosundaki bazı işlemlerin neden akılda zor kaldığı sorusuna yanıt buldu. Yıllardır bilim adamlarının kafasını meşgul eden soruya üç açıklama getiren Gauvrit, çarpma işleminin sonucunun çarpılan sayılarla "kafiyeli" olmamasının ezberi zorlaştırdığını belirtti.



5x5=25 veya 6x6=36 işlemlerinde "kafiye" bulunduğunu, bu nedenle kolay akılda kaldıklarını belirten Gauvrit, sayılar ve sonucun birbiri ile uyumlu olmadığı 7x8=56 işleminin daha zor ezberlendiğini söyledi.



Gauvit, 3x4=12 gibi küçük sayıların çarpımının günlük hayatta daha sık kullanıldığı için daha kolay hatırlandıklarını kaydetti.



Fransız matematikçi, 10 ile çarpımlarda sonuca sadece 0 eklenmesinin, 5 ile çarpımlarda da sonucun 5 ya da 0 ile bitmesinin ezberi kolaylaştırdığını, ancak 6, 7 ve 8'ler için böyle kolay bir yöntemin bulunmadığını vurguladı.



