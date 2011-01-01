Yenilikçi, modern ve trend bir görünümün peşindeyseniz Jeep modunu açın!

Çünkü Jeep, dünya trendlerinin yakın takipçisi olarak “trend ürün” beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor. Koleksiyonlarını kısa sürede güncelleyerek dinamik bir sirkülasyonla özgün tasarımlarını sürekli olarak devreye alıyor.



Jeep, milenyal dilden konuşan, dinamik ve popüler bir yeni nesil stil tamamlayıcısı.



Özellikle moda olanı, kendi yorumuyla birleştirirken; sürekli yenilenen koleksiyonlarıyla takipçilerine her daim hayal ettiğini sunuyor.



Ugly/Chunky sneaker koleksiyonları ile öne çıkarken; hologram detaylarla tasarımlarını zenginleştiriyor. Tercih edenleri stil sahibi yapmaya aday animal print baskılar da koleksiyondaki tasarımlarda yerini alıyor.







Küçük detaylar büyük etki

Jeep, terlik ve sandaletlere uyguladığı hasır detayları, pul ve payet dokusuyla harmanlayarak modern estetik anlayışını yeniden yorumluyor. “Biraz abartmanın hiç zararı yok!” diyerek; yüksek tabanlı terlik modellerini cesur ve renkli bir tavırla sunuyor.



Hala Jeep edinmediyseniz önünüzde koskoca bir Eylül var!



Jeepshoe.com ve çoklu satış siteleri üzerinden ya da çeşitli lokasyonlarda kısa süreli açılan pop-up mağazalarından kendi Jeep’inizi edinebilirsiniz!