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Kalıcı Zayıflama ve Hormon Yönetimi Konferansı

Kalıcı Zayıflama ve Hormon Yönetimi Konferansı

Dr. Natasha Lal Hindistan’ın en saygın detoks merkezlerinden biri olan Ayurveda Gram Heritage Wellness Centre’ın medikal direktörü olup, çok başarılı bir doktor ve cerrahtır.

Uzun yıllardır binlerce kişiye bu gezegendeki en kapsamlı detoks sistemi olan panchakarma tedavilerini uygulayan Dr. Natasha 29 Eylül pazar günü İstanbul’da çok önemli hap bilgileri içeren bir konferans verecek.

AD Ayurvedik Danışmanlık, Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi ve Yoga Şala işbirliği ile düzenlenecek olan 3 saatlik bu konferansda Ayurveda ve Modern Tıp Arasındaki Tedavi Farklılıkları ve Beden Tiplerini Dengeleme Sanatı açıklanacak olup, başlıca aşağıdaki konular ele alınacaktır;

· Ayurveda’da Kalıcı Zayıflama Konsepti ve Örnekleri
· Peri-menopoz ve Menopoz Döneminde Hormon Dengelenmesi
· Triot ve Haşimato Tedavisi

Konferans Tarihi : 29 Eylül Pazar
Saat : 14:00-17:30
Konum : Hilton Garden Inn Golden Horn, Sütlüce İstanbul
Katılım Ücreti : 500TL

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