Karlı bir günü en iyi şekilde değerlendirmenin 4 rahat yolu

Her karlı günde bulunabilecek hoş bir nostalji esintisi vardır: Çocukken, bu rutin molalarını eğlenceli, ruh halini iyileştiren aktivitelerle doldurmak zahmetsiz hissettirirdi. Ancak bazı yetişkinler için karlı günler korkutucu olabilir. Kış havası, planlama çatışmaları, kürekler ve kaya tuzuyla dolu uzun yapılacaklar listeleri ve bazıları için kış hüznünüze yem sunar.

Belki yalnız yaşıyorsunuz ve beklenmedik boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz bir gün yapılandırmak istiyorsunuz veya belki de siz ve çocuklarınızın birlikte keyif alabileceği aktiviteler planlamaya çalışan bir ebeveynsiniz. Psikoterapist Siobhan Chirico, "Hangi haneden olursanız olun, karlı bir gün sizi dinlenmeye, yeniden bağ kurmaya ve kışın biraz sihir bulmaya davet ediyor" diyor.

Chirico ve diğer ruh sağlığı uzmanlarından bir sonraki karlı gününüzden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınıza dair bazı ipuçları.

1. Dışarıda Zaman Geçirin

Küçük çocuklarınız varsa, karlı bir gün ailenizle biraz temiz hava almak ve kızakla kayma ve kartopu savaşı gibi en sevdiğiniz çocukluk geleneklerinizi yeniden canlandırmak için mükemmel bir fırsattır. Ayrıca, ruh sağlığı uzmanlarına göre, çocuk sahibi olmayan yetişkinler de dışarıda oynamak için güçlenmiş hissetmelidir.

Profesyonel danışman Lynn McCracken, yakın zamanda karlı bir günde kendi başına bir kardan adam yaptığını söylüyor ve eğlenceli, doyurucu bir aktivite arayan herkesin aynısını yapmasını öneriyor. "Harika bir egzersiz, yaratıcı ve düşündüğümden daha fazla cesaret gerektiriyor," diyor. "Bu tatmin edici bir deneyimdi ve kendimi tekrar çocuk gibi hissettirdi. Soğukta dışarıda olmak canlandırıcıydı ve kardan adamımla gurur duydum."

Karlı bir günde dışarı çıkmak, komşularınızı kontrol etme fırsatı da verir; özellikle de toplumunuzdaki yaşlı veya engelli kişiler, hem fiziksel hem de duygusal olarak kötü havanın sonuçlarına karşı özellikle savunmasızdır. "Başka birinin araba yolunu küremeyi teklif edin," diye öneriyor yaşam tarzı koçu Jo Hayes. "Onlara yardım ederken, vücudunuza da süper faydalı egzersiz ve endorfin vermiş olursunuz. Her iki şekilde de iyi hissettirir."

Benzer şekilde, karlı hava dışarı çıkmak için yeterli enerjiyi toplamayı daha da zorlaştırabilir. Ancak Chirico, mevsimsel depresyonu tedavi etmek için yeterli güneş ışığı almanın anahtar olduğunu söylüyor. Hava dışarı çıkmak için çok kötüyse, "parlak bir pencerenin yanında oturmanızı veya ışık terapisi lambası kullanmanızı" öneriyor.

2. Biraz Egzersiz Yapın

Sınırlı bir dış mekanda çalışıyorsanız veya karla uğraşmak sizin tarzınız değilse, gününüze biraz fiziksel aktivite katmanın başka birçok yolu vardır. Spor ayakkabılarınızı bağlayın veya hızlı bir egzersiz için egzersiz matınızı alın. Chirico, "Yoga veya kısa bir yürüyüş gibi hafif hareketler ruh halinizi iyileştirebilir" diyor.

Araştırma gösteriyor ki egzersiz sırasında salgılanan endorfinlerin kış depresyonuyla sıklıkla ilişkilendirilen semptomları hafifletmede faydalı olduğu. Keyif aldığınız bir fiziksel aktivite biçimi bulun ve bunun geleneksel bir "egzersiz" olması gerekmez. En sevdiğiniz müzik eşliğinde dans edin, köpeğinizle top getirme oyunu oynayın veya televizyon karşısında zıplama hareketleri yapın.

3. Yeni Bir Şey Pişirin

Karlı günler, aramızdaki A tipi kişilikler için özellikle zor olabilir: Rutininizdeki aksaklıklarla mücadele ediyorsanız ve ulaşmak için bir hedef arıyorsanız, biraz tatlı yapmayı deneyin. Emeklerinizin karşılığını sadece elle tutulur (ve lezzetli) bir ikram olarak almakla kalmayacak, aynı zamanda zihinsel sağlığınıza da destek olabilir.

Hayes, "Pişirme, rahatlatıcı ve meditatif bir aktivitedir," diyor. " Kurabiye pişirmenin , özellikle önceden hazırlanmış hamur kullanılarak yapılanın, süper kolay doğası , şeker kan dolaşımınıza girmeden önce bile sakinleştirici, endorfin üreten bir işlemdir."

Pişirme, kar altında kalmış aileler için de harika bir aktivitedir. Kurabiye tarifleri oldukça basittir, bu nedenle çocukların dahil olması kolaydır. Hayes, ebeveynlerin biraz daha şenlik havası katmak için "bir etkinlik haline getirmelerini" öneriyor: Bir masa örtüsü çıkarın ve öğleden sonra atıştırmalığı olarak biraz çay veya sıcak çikolata servis edin. Ancak ekstra gösteriş istemiyorsanız, endişelenmeyin - hızlı bir başlangıç ​​tarifi veya hatta mağazadan satın alınmış bir karışımla basit yolu seçin .

4. Kendinize Bakım Yapın

Bazıları için karlı bir gün düşüncesi "rahatlatıcı, dinlendirici bir rahatlığın en üst noktasıdır" diyor Hayes. Ancak, "en iyi zamanlarda bile yalnız hissedenler de dahil olmak üzere diğerleri için gün özellikle izole edici hissettirebilir" diye ekliyor. Ve ebeveynler (çoğunun çocukları evdeyken uzaktan çalışması bekleniyor olabilir) kendi refahlarını diğer sorumluluklarıyla dengelemekte zorlanabilir.

Kar tatili sizin için doğal bir şey değilse, mümkün olduğunca öz bakımı programınıza dahil etmek için bilinçli bir çaba gösterin. Chirico, "Bildirimlerinizi kapatın ve bir kitaba veya en sevdiğiniz diziye dalın," diyor. "Sıcak bir banyo, evde spa bakımı veya pişirme, resim yapma veya günlük tutma gibi en sevdiğiniz hobileriniz günü dinlendirici hissettirebilir."