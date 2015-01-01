Kadınların endişeli bekleyişlerinden biri de menopoz dönemine ait. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ise, menopozun açıkça konuşulması ve farkında olunması gereken bir süreç olduğunu, utanılacak bir şey olmadığını ve menopozu son gibi değil güzel bir dönem olarak görerek hayatın tadını çıkarmak gerektiğini söylüyor.

Menopoz kadınlar için son durak gibi algılanıyor, gerçekten öyle mi?

Menopoz bir dönem değil, bir an. Kadınların üreme hormonlarının tamamen kesildiğini ve adetin son bulduğunu gösteren bir an. İngilizce meno-pause, yani adetin kesilmesi anlamına gelir. ABD nüfus istatistiklerine göre 1900 yılında kadınlar ortalama 49 yıl yaşıyorlardı yani ya menopoza girmeden ya da girdikten çok kısa bir süre sonra yaşamlarını yitiriyorlardı. Türkiye İstatistik Kurumu 2015 sonuçlarına göre ise ülkemizde kadınların ortalama yaşam süresi 80 yılın üstüne çıkmış. Ortalama 48-52 yaş aralığında menopoza girdiğinizi düşünürseniz hayatınızın yarıya yakın kısmı artık menopoz sonrası dönemde yani post-menopozda geçiyor. Bu nedenle son durak değil, aslında keyifle yaşanması gereken uzun bir dönem olmalı.



Bu değişimin öncesi ve sonrasında kadınları neler bekliyor? Hormonlar ve cilt bu durumdan nasıl etkileniyor?

Hayatınızda üç kez doğum yaptığınızı düşünün, 27 ayınızı hamile geçiriyorsunuz, hamilelik hakkında bir sürü şey biliyorsunuz. Ancak kadınların çoğu 30-40 yılını geçirdiği menopoz sonrası hakkında çok az şey biliyor. Menopozun gerçekten farkında olmak lazım. Hormonlarınız eksiliyor ve vücudunuz farklı çalışmaya başlıyor bu bir gerçek, eksilenleri yerine koymaksa mümkün. Menopoza girmeden bir süre önce uzmanlara danışmak ve onların tavsiyeleri ile beslenme, egzersiz gibi günlük rutinlerde değişime gitmenizi öneririm. Ortalama 45-50 yaşlarında ortaya çıkan menopozun belirtileri 35 yaşından itibaren kendini gösterebilir. Önce progesteron sonra östrojen ve androjen hormonları azalır. Vücutta az miktarda salgılanan östrojenin ise tipi değişir ve istemediğimiz etkiler ortaya çıkabilir. Ayrıca yaşam motivasyonu sağlayan ve cildin parlak ve canlı olmasını destek olan ve kolajen üretimini uyaran DHEA (dehidroepiandosteron) hormonu da azalır. DHEA hem androjenin hem de östrojenin ana maddesi. Sonuç olarak depresif durumlar, kuru, cansız ve elastikiyetini kaybeden bir cilt yapısı ortaya çıkar.



Menopozun cilt başta olmak üzere vücudumuzda yarattığı değişikliklere öncesinde hazırlık yapmamız mümkün mü?

Her konuda olduğu gibi menopoza da hazırlık yapmak bu dönemi rahat geçirmeyi sağlar. Adet düzeninde ortaya çıkan düzensizlikler bir uzmanın eşliğinde düzenlenirse hormon eksiklikleri giderilmiş olur. Vücudun en büyük organı cildin ise sürekli bakıma ihtiyacı vardır. Gençlikte hormonlar düzenli çalıştığı için dışarıdan gelen faktörlere karşı dirençlidir. Güneşe, hava kirliliğine karşı cilt idare edebiliyor. Cilt hücrelerinin yapımı ve yıkımı arasındaki senkronizasyon yaşlandıkça bozuluyor, dolasıyla ciltten sürekli hacim kaybediyorsunuz. Yıllar içinde kaybedilenleri birden yerine koymak mümkün olmaz. Bu nedenle erken dönemde cildin kaybettiği maddeleri içeren desteklerle cilt korunursa, her dönemde canlı ve genç bir görünüm elde etmek mümkün olur. Kışa hazırlıklı girerseniz, kışı bahar gibi geçirebilirsiniz. O yüzden cilt bakımına da 45-50’li yaşları beklemeden, 20’li yaşlardan itibaren başlamak en doğrusudur.

