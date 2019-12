Bir türlü beklenen soğukların gelmediği, yağışların ve yılbaşı denince akla ilk gelen görüntü olan kar yağışının henüz ülke sınırlarına erişmediği bu günlerde, herkesi yılbaşı kutlamasını nerede yapacağız telaşı sardı.

Bu telaşın içinde akılların bir köşesinde sevdiklerimize alacağımız yılbaşı hediyeleri de duruyor. Kimisi için güzel bir parfüm, kimisi için bir kutu oyunu, kimisi için şık bir kıyafet, kimisi için de daha özel bir değeri olan bir hediye. Hediye konusunda elbise almayı severlerdenseniz size bazı önerilerimiz olacak. Mevsime uygun, kullanışı ve şık seçenekler aklınızı karıştırmasın. Yılbaşı hediyesi seçmek sabırlı bir araştırma isteyebilir. Sevdiklerinizi düşünün, nasıl renkleri seviyorlar, ne tarz elbiselerden hoşlanıyorlar. Ayrıca siz de hediye olarak elbise görmekten hoşlanan biriyseniz, isteklerinizi sesli belirtmenin zamanı gelmiş olabilir. Ön hazırlık yapıldıktan sonra gözler ekranda, eller klavyede olsun. Yılbaşı hediyesi yolculuğu başlıyor!



Şöyle sağlam bir yağmur yağsa da, yağmurluğumu giysem

Yıl bitiyor ama şöyle altında doya doya yürüyecek, derin düşüncelere daldıracak bir yağmur yağmadı diye üzülenlerden misiniz? Üzülmeyin ve sesimize kulak verin. Her kadının gardırobunda yağmuru bekleyen bir yağmurluk bulunmalı. Hafif olmaları sayesinde yağmur altında yürürken ağırlık yapmayan ve su geçirmeyen özellikleriyle de rahatlık sağlayan yağmurluklar aynı zamanda yılbaşı hediyesi olarak da oldukça iyi bir seçim olacaktır. Yünlü, kapüşonlu, renkli, cepli, desenli, taş detaylı gibi birçok seçenekteki yağmurluk çeşitleri sizleri bekliyor. Yağmurun altında yürümeyi dert etmeyecek ve aynı zamanda şık olmak da isteyecek arkadaşlarınızın bir listesini hazırlayın. Yılbaşı gecesi kutlamasında hediye zamanı geldiğinde ona bu renkli seçeneklerden birini alarak hem onu ne kadar yakından tanıdığınızı göstermiş olursunuz hem de her yağmurlu havada gardırobunu açtığında sizi hatırlamasını sağlarsınız. İyi bir yağmurluk seçimi yapın, güzel bir hediye paketi hazırlayın. Gerisi yeni yılda yağışların gelmesine kalsın. Kim bilir? Belki siz de yağmur altında yürümeyi seviyorsunuz. O zaman bu yılbaşında bir hediye de kendinize almaya ne dersiniz?



Modası asla geçmeyen bir şıklık, kadife elbise

Kadife elbiselere doyamıyoruz. Her çeşidinden, her kesiminden bir tane olsun istiyoruz. Gardırobumuz şık bir davette, rahat bir gün içi toplantısında ve hatta gece gidilen hareketli bir partide hiç düşünmeden giyebileceğimiz şık kadife elbiselerle dolu olsun istiyoruz. O zaman bu isteklerimizi ulu orta yerde, sevdiklerimizin ve arkadaşlarımızın yanında söylemenin vakti geldi. Duyduk duymayan kalmasın. Yılbaşı gecesine şunun şurasında ne kaldı ki? Sizi kutlamaların ve davetlerin gözdesi haline getirecek nakışlı kısa abiyeler, dans pistlerinde gözleri kamaştırmanızı sağlayacak pullu elbiseler, şıklık ve rahatlık arasında rahatça nefes alacağınız likra kadife elbiseler, toplantılarda kendiniz güveninizi zirveye çıkartacak volanlı mini boy kadifeler ve ağırbaşlı ama eğlenceli görünümüyle tüllü kemerli kadife elbiseler. Her çeşidi güzel, her çeşidi şık. Her beden yapısına ve yaşa uygun bir kadife elbise mutlaka vardır. Birçok çeşit içinde size uygunu elbette bulunur. Bu kadife elbisenin altına bir de ayakkabı şart olacak. Mini kadife elbiselerinizi uzun botlarla tamamlayabilirsiniz. Uzun ve vücudu saran modeller için kapalı ayakkabılar iyi bir tercih olacaktır. Unutmayın, kadife elbiselerin kumaşı kalındır. O yüzden, bez ya da açık yazlık ayakkabılarla kadife elbiseler pek iyi anlaşamaz. Tam bir kış şıklığı olan kadife elbisenin hakkını vermekten korkmayın. En yakın arkadaşınıza kadife elbise alarak bir sürpriz yapın ya da ondan size bir sürpriz yapmasını bekleyin. Kadife için her şeye değer.