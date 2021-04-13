Kısmi kapanma tedbirleri açıklandı: Ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçildiği bildirildi. Kısmi kapanma uygulaması ile beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi durumunda tedbirlerin daha sıkılaşacağını belirtildi.

Kısmi kapanma kararları ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Kısmi kapanma kararları 14 Nisan akşamı başlayacak ve ilk etapta iki hafta sürecek.

RAMAZAN AYININ İLK İKİ HAFTASINDA KISMİ KAPANMA KARARLARI