Küçük, renkli ve güvenilir!

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Biz kadınlar küçük otomobilleri seviyoruz! Aile kalabalıklaştığında da fikrimiz değişmiyor. Bu tür otomobillerin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var tabii... Denedim ve Micra ile iyi anlaştım.

Küçük otomobillerin en sevimlilerinden biri Nissan Micra. Ben pek bir beğenirdim kendisini. Deneyince daha da çok sevdim. Küçük otomobiller şehir içinde büyük kolaylık sağlıyor. Micra da bu konuda son derece başarılı. Kıvrak, atik ve kullanması çok zevkli.



İÇİ DIŞI BİR!

Test için kullandığım Micra’nın mavisine bayıldım. Açık renk iç döşemeleri ise insanın içini ferahlatıyor. Nissan Connect Multimedya sistemi, Navigasyon park asistanı gibi özellikleri de anneleri etkileyecek diğer özellikler. Nissan Connect ve Multimedya sistemi 5.8 inçlik dokunmatik ekran ve kromajlı düğmelerle kumanda ediliyor. Ayrıca akıllı anahtar, start-stop düğmesi de lüks otomobillerde görmeye alıştığım ama miniklerde görünce beni şaşırtan güzel özellikler. Ha bir de otomatik katlanan ısıtmalı yan aynaları var (çok yer kaplıyormuş gibi, park anında daha da küçülmesini sağlıyor). Yağmur sensörlü silecekler ise gerçekten işe yarıyor. Benim Micra ile birlikte olduğum günler aralıksız yağmur yağdığı için (ki bu nedenle kendisiyle birlikte fotoğrafımız yok!) çok işime yaradığını söyleyebilirim.



ANNELER İÇİN NOT

Eğer arka koltukta çocuk koltuğu varsa her şey sizin için bir kol mesafesi uzakta olacak. Bu da ilk zamanlar için şahane bir kolaylık. Zamanla hareketlenen çocukla birlikte hayat zorlaşabilir. Malum çanta sayısı da zamanla fazlalaşıyor. Ama özellikle küçük bebekli anneler için önerebileceğim nitelikleri var.



