Hamsili pilav, kara lahana, etli yaprak sarma denilince akla elbette Karadeniz geliyor. Karadeniz'e has en lezzetli yemeklerden biri de kuşkusuz kuymak. Peki, kuymak nasıl yapılır hiç merak ettiniz mi?

Karadeniz yöresine ait bir yemek olan kuymak mısır unu, tereyağı ve peynirden yapılıyor. Kuymağın içine konan peynir de yapılışı da bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor... Kuymağın Rize usulü, Trabzon usulü ve Samsun usulü gibi çeşitleri bulunuyor.



Kuymak kelimesinin anlamı

Kuymak, Anadolu'nun bazı yörelerinde peynir kullanılmadan hazırlanan arpa ve buğday lapası anlamına geliyor. Kuymağın ismi bile bazı yörelerde farklılık gösterebiliyor. Rize ve Artvin'in sahil kısımlarında kuymak yerine "muhlama" kullanılırken; Trabzon, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde "kuymak" ismi daha yaygın. Ordu, Giresun ve Trabzon'da yağlaş yani "yağlı aş" adı ile de biliniyor. Rize'nin Çamlıhemşin köyünde ve Trabzon'un Rumca konuşulan bazı köylerinde ise "Havits" adı ile de anılıyor. Kuymak ya da muhlama Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve Kafkasya bölgelerinde de oldukça popüler. Peki kuymak nasıl yapılır?



Her yörenin kendine has kuymak yapma tarzı var. Öncelikle Rize usulü muhlama yani "kuymak nasıl yapılır?" bundan bahsedelim. Kuymak genellikle kahvaltı için yapılsa da öğle ve akşam yemeklerinde de tercih edilebiliyor. Halis bir tereyağı ve iyi eriyen bir peynir (özellikle kolot peyniri) Rize usulü kuymak - muhlama için olmazsa olmazlardan.



Kuymak püf noktaları

Muhlama için ince çekilmiş, kavrulmuş taze mısır unu kullanmak muhlamayı daha lezzetli kılıyor. Taze ve sade bir tereyağı kullanmak da lezzeti artırıyor. Ayrıca kuymak su yerine süt katılarak da yapılabiliyor.



Rize Usulü Kuymak

Malzemeler:

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı süt kaymağı

• 2 yemek kaşığı mısır unu

• 1 yemek kaşığı un

• 1 buçuk su bardağı su

• 150 gram Trabzon peyniri genellikle tuzsuz tel ve çeçil peyniri kullanılır.

Yapılışı:

Taze ve sade olan tereyağını tercihen bakır bir tavaya 2 yemek kaşığı dökün. Kısık ateşte tereyağının erimesini bekleyin. Daha sonra 2 yemek kaşığı süt kaymağını katıp tereyağı ile birlikte sıvı bir hal alana kadar eritin. Kaymak ve tereyağı kısık ateşte iyice eridikten sonra 1 yemek kaşığı unu da katarak kavurun. Sonrasında mısır ununu yavaş yavaş ve azar azar ekleyerek bir yandan da tahta kaşık yardımı ile karıştırarak kavurmaya başlayın. Daha sonra kalan suyu ekleyin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katarak hafifçe karıştırın. Kısık ateşte pişirdiğiniz kuymağı tereyağı unların yukarısına çıkıp daha sarı bir hal almaya başladığında ocak alabilirsiniz. Kuymak olmuş demektir. Rize usulü kuymağınızı sıcak servis ederek tüketebilirsiniz.



Trabzon usulü kuymak yapmak için gereken malzemeler

• 4 yemek kaşığı mısır unu

• 2 su bardağı su

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 kase telli peynir ve kaşar peyniri karışımı

• Biraz tuz

Yapılışı:

Bakır ya da teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyarak kısık ateşte eritin. 4 yemek kaşığı mısır ununu ve biraz da tuzu ekleyip unumuzu kavurun. Rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyu yavaş yavaş ekleyin. Topaklanma olmaması için bir kaşıkla karıştırın. Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Karışım yaptığınız telli ve kaşar peynirini de tavaya ekleyerek çok karıştırmadan erimesini sağlayın. Yağı üzerine çıkınca altını kapatabilirsiniz. Kuymağınız hazır demektir.