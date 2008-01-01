Özenli ve harika lezzetleriyle başınızı döndüren başlangıçlar ve ana yemekler… Tüm bu lezzetlerin tadımı için Beti Ruso ile buluştuk.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Salatalık yatağında somon gravlax ve keçi peyniri

Hazırlama süresi: 15-20 dakika

1 kişilik

Malzemeler

• 100 gr füme somon

• 100 gr tulum peyniri

• 1 tutam maydanoz

• 1 tutam dereotu

• 1 çay kaşığı çörekotu

• 50 gr krema

• Sunum için; salatalık







Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice yoğurun. Ardından elinizle küçük toplar haline getirin. Sunum için ilk olarak salatalıkları ince şekilde kestikten sonra tabağa dizin. Üzerine hazırladığınız peynir toplarını yerleştirdikten sonra füme somonlara gül şekli verin. Tabağa peynir toplarının yanına koyduktan sonra çiçeklerle beraber tabağın sunumunu tamamlayabilirsiniz.







Mürekkep balıklı noodle

Hazırlama süresi: 35-40 dakika

1 kişilik

Malzemeler

• Yarım paket mürekkepli noodle

• 2 adet jumbo karides

• Zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

• 1 yemek kaşığı elma sirkesi



Hazırlanışı

Kaynayan su içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra jumbo karidesleri içine atın. Yaklaşık 5 dakika haşlamanız yeterli. Çıkarıp, soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde noodle’ı 20 dakika haşlayın. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzla noodle’ı çevirin. Soğumuş karidesi 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin. Tabağa ilk olarak noodle’ı üzerine de karidesleri koyarak servis edebilirsiniz.







Profiterol

Hazırlama süresi: 50-60 dakika

4 kişilik

Malzemeler

Pataşu hamuru için:

• 225 gr su

• 230 gr tereyağı

• 4 gr tuz

• 120 gr elenmiş un

• 5 adet yumurta

Pastacı kreması için:

• 10 adet yumurta sarısı

• 590 gr krema

• 500 gr süt

• 220 gr şeker

• 4 gr vanilya

• 60 gr un

• 30 gr tereyağı

• 3 adet jelatin

Çikolata sosu için:

• 50 gr krema

• 80 gr çikolata



Hazırlanışı

İlk olarak pataşu hamurunu hazırlamalısınız. Tereyağını eriterek, su ve tuz ile karıştırın. Ardından unu eleyerek ekleyin. İyice kavrulduktan sonra ocaktan alın ve soğutun. Yumurtaları ekleyerek biraz bekletin ve fırın tepsisine şekilli bir şekilde koyun. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, ardından 190 derecede 10 dakika daha pişirin. Bu işlemin ardından kremayı hazırlamak için 100 gr şekerle karamel yapın. Süt, krema ve vanilyayı ocağa alın ve kaynama noktasına getirin. Yumurta sarısı ve şeker ile karıştırdıktan sonra unu ekleyerek tekrar karıştırın. Ayrı bir yerde jelatini soğuk suda çözdürün. Süt karışımına karameli ekleyip çırpın. Ardından yumurtalı karışımı yavaşça ekleyip muhallebi kıvamına geldikten sonra alın. Karışıma tereyağı ve jelatini ekledikten sonra hamurların içine yerleştirin. Üzerine çikolata sosunu benmari usulü eritip dökün.



