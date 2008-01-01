Prodüksiyon: Selen Tanyeri
Fotoğraf: Nurdan Usta
Salatalık yatağında somon gravlax ve keçi peyniri
Hazırlama süresi: 15-20 dakika
1 kişilik
Malzemeler
• 100 gr füme somon
• 100 gr tulum peyniri
• 1 tutam maydanoz
• 1 tutam dereotu
• 1 çay kaşığı çörekotu
• 50 gr krema
• Sunum için; salatalık
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırın ve iyice yoğurun. Ardından elinizle küçük toplar haline getirin. Sunum için ilk olarak salatalıkları ince şekilde kestikten sonra tabağa dizin. Üzerine hazırladığınız peynir toplarını yerleştirdikten sonra füme somonlara gül şekli verin. Tabağa peynir toplarının yanına koyduktan sonra çiçeklerle beraber tabağın sunumunu tamamlayabilirsiniz.
Mürekkep balıklı noodle
Hazırlama süresi: 35-40 dakika
1 kişilik
Malzemeler
• Yarım paket mürekkepli noodle
• 2 adet jumbo karides
• Zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber
• 1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı
Kaynayan su içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra jumbo karidesleri içine atın. Yaklaşık 5 dakika haşlamanız yeterli. Çıkarıp, soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde noodle’ı 20 dakika haşlayın. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzla noodle’ı çevirin. Soğumuş karidesi 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin. Tabağa ilk olarak noodle’ı üzerine de karidesleri koyarak servis edebilirsiniz.
Profiterol
Hazırlama süresi: 50-60 dakika
4 kişilik
Malzemeler
Pataşu hamuru için:
• 225 gr su
• 230 gr tereyağı
• 4 gr tuz
• 120 gr elenmiş un
• 5 adet yumurta
Pastacı kreması için:
• 10 adet yumurta sarısı
• 590 gr krema
• 500 gr süt
• 220 gr şeker
• 4 gr vanilya
• 60 gr un
• 30 gr tereyağı
• 3 adet jelatin
Çikolata sosu için:
• 50 gr krema
• 80 gr çikolata
Hazırlanışı
İlk olarak pataşu hamurunu hazırlamalısınız. Tereyağını eriterek, su ve tuz ile karıştırın. Ardından unu eleyerek ekleyin. İyice kavrulduktan sonra ocaktan alın ve soğutun. Yumurtaları ekleyerek biraz bekletin ve fırın tepsisine şekilli bir şekilde koyun. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, ardından 190 derecede 10 dakika daha pişirin. Bu işlemin ardından kremayı hazırlamak için 100 gr şekerle karamel yapın. Süt, krema ve vanilyayı ocağa alın ve kaynama noktasına getirin. Yumurta sarısı ve şeker ile karıştırdıktan sonra unu ekleyerek tekrar karıştırın. Ayrı bir yerde jelatini soğuk suda çözdürün. Süt karışımına karameli ekleyip çırpın. Ardından yumurtalı karışımı yavaşça ekleyip muhallebi kıvamına geldikten sonra alın. Karışıma tereyağı ve jelatini ekledikten sonra hamurların içine yerleştirin. Üzerine çikolata sosunu benmari usulü eritip dökün.