Ünlü yıldızların nasıl bu kadar güzel göründükleri artık sır olmaktan çıkıyor!
Çağla Şikel/ Makyajının ‘Püf’leri Esmer güzeli Çağla, fresh makyajdan yana! Çağla’yla
uzun yıllardır çalışan Hamiyet Akpınar, Çağla gibi
esmer tenlilerin, allık ve fondöten renk seçiminde
dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor
Esmer tenliyseniz ve bronzluğu tercih
ediyorsanız, fondöten rengine çok dikkat
edin. “Çağla’yı uzun yıllardır tanıyor ve
makyaj yapıyorum. Öncelikle söylemek
istiyorum ki, Çağla’nın ten rengi çok
önemli. Oldukça bronz olan ten rengine
uygun tonda fondöten kullanmak şart. En
ufak bir renk sapması, yüzünde maske gibi
duruyor!”
Çok beyaz göz altı concealer’ı kullanarak
yüzünüzde kontrast yaratmayın. “Çağla’nın
cildinde herhangi bir pürüz olmadığı için,
mümkün olduğu kadar şeff af bir fondöten
kullanıyorum. Göz altına ise ten renginden
sadece birkaç ton açık ve daha kapatıcı bir
ürün uyguluyorum.”