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Ünlü yıldızların nasıl bu kadar güzel göründükleri artık sır olmaktan çıkıyor!

Çağla Şikel / Makyajının ‘Püf’leri

Esmer güzeli Çağla, fresh makyajdan yana! Çağla’yla uzun yıllardır çalışan Hamiyet Akpınar, Çağla gibi esmer tenlilerin, allık ve fondöten renk seçiminde dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor



Esmer tenliyseniz ve bronzluğu tercih ediyorsanız, fondöten rengine çok dikkat edin.

“Çağla’yı uzun yıllardır tanıyor ve makyaj yapıyorum. Öncelikle söylemek istiyorum ki, Çağla’nın ten rengi çok önemli. Oldukça bronz olan ten rengine uygun tonda fondöten kullanmak şart. En ufak bir renk sapması, yüzünde maske gibi duruyor!”



Çok beyaz göz altı concealer’ı kullanarak yüzünüzde kontrast yaratmayın.

“Çağla’nın cildinde herhangi bir pürüz olmadığı için, mümkün olduğu kadar şeff af bir fondöten kullanıyorum. Göz altına ise ten renginden sadece birkaç ton açık ve daha kapatıcı bir ürün uyguluyorum.”



