HP Pavilion Wave ve HP Elite Slice PC’ler özellikleri kadar tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

HP, HP Pavilion Wave ve HP Elite Slice’ı satışa sunuyor. İki PC de geleneksel ev ve iş yeri tasarımı anlayışında büyük yenilik getiriyor.



HP’nin en küçük masaüstü bilgisayarı HP Elite Slice, kablo barındırmayan bağlantılı ilk modüler ticari masaüstü olma özelliğine sahip ve çalışma ortamına şıklık katıyor.



Masaüstünün gücünü muhteşem ses deneyimleriyle bir araya getiren HP Pavilion Wave ise evde eğlence ve üretkenlik için tasarlanmış bir ürün. Yeni ürün, küçük alanlara sığabilen bir PC isteyenlere tam boyutlu bir masaüstü bilgisayarın gücünü güzel ve kompakt bir tasarım da sunuyor.

