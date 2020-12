Elele dergisi, geçtiğimiz günlerde Saysha ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği etkinlikte konuklarıyla birlikte sonbaharı karşıladı. NG Sapanca Wellness&Convention’da gerçekleşen etkinliğe pek çok tanınmış isim katıldı.

Elele Fall Weekend’e Bennu Gerede, Neslihan Yeldan, Nefise Karatay, Seda Akman, Hande Kazanova, Şebnem Burcuoğlu, Kübra Açıl, Ece Dizdar gibi birçok tanınmış isim katıldı. Pek çok aktivitenin de gerçekleştirildiği Elele Fall Weekend’de, konuklar keyifli bir hafta sonu geçirdi. Hafta sonu, yeşillikler içerisinde bir brunch ile başladı. Sıradaki etkinlik Hande Kazaona’nın burçlar ve sembolleri anlattığı astroloji sohbetiydi.







Konuklar etkinlik öncesi Saysha Ten Takılarını seçti. 2021 burç yorumlarını dinleyen konuklar daha sonra Alix Avien ile makyaj trendleri üzerine gerçekleşen etkinliğe katıldı. Sohbetin ardından sırada eğlence vardı. Happy Hour’da doğanın ortasında müzik keyfi yaşandı.



Akşam yemeği için konuklar Saysha Ten Takılarıyla #benbuyum dedikleri tarzlarını oluşturarak gala yemeğine katıldı. Şık akşam yemeğinde canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Sırada açık hava sineması vardı! Patlamış mısır ve içecekleri eşliğinde sinema keyfi yapan konuklar daha sonra odalarında dinlenmeye çekildi. Ertesi gün erken saatlerde bu defa açık havada İpek Darga ile yoga yaparak gün başladı. Gerçekleşen brunch’ın ardından İstanbul’a dönüş için yolculuk başladı.







Saysha markasının yaratıcısı Özlem Taş Saysha’yı; “Benzeri olmayan bir ürün. Yeni bir kategori. Kendinden yapışma özelliği ile vücudunuzun her yerinde kullanabildiğiniz, bir mücevher kadar albenili ama bir o kadar da her kadının ulaşabileceği bir ürün. En güzel taraflarından biri de aynı ürünü, her kadının kendine göre özgün ve özel yorumlayabilir olması: İşte bu markanın en özel tarafı. Özgürlüğü temsil ediyor çünkü hiçbirinin zincirleri yok, klipsleri yok, bağlantıları yok ve kadına diyoruz ki bunu istediğin gibi kendin yorumla. Kendi stilini, kendi ruhunu, kendi özgürlüğünü kendin ifade et” sözleriyle anlattı.



ELELE FALL WEEKEND FOTOĞRAF GALERİSİ