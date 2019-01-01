2019 İlkbahar–Yaz koleksiyonu ile sezona damga vuracak Zühre İstanbul, mevsimlik pardösü ve dış giyime ahenk katan çantalarla bahar kombinlerine son dokunuşu yapıyor.

İlhamını doğadan ve kadından alarak tasarlanan koleksiyonda Pantone Renk Enstitüsü’nün seçtiği 2019 yılı rengi papaya, sezonun canlandırıcı güneş sarısı, gök mavisi, toz pembe ve rahatlatıcı pastel renkleri ön plana çıkıyor. Baharın gelmesiyle doğanın uyanışını canlı renklerle taçlandırdığı bu dönemde, değişimi günlük stilimizden ev dekorasyonuna kadar pek çok alanda hissediyoruz. Baharı temsil eden dokuları ürünlerine taşıyan Zühre İstanbul’un 2019 İlkbahar–Yaz koleksiyonunda, canlı tasarımlar ile sezonun renkleri modern dokudaki modellerle öne çıkıyor.



Muhafazakar modaya 2004 yılından beri yön veren Zühre İstanbul, yeni sezon ürünlerinde gök mavisi, toz pembe, rengi papaya, güneş sarısı, gök mavisi, toz pembe ve pastel tonları ön plana çıkararak farklı yaş gruplarına ve farklı vücut şekillerine uygun modeller sunuyor. Her sezonun kurtarıcısı pardösüler rahatlığı ve şıklığı ile tercih sebebiyken, rengarenk Z patern çantalar koleksiyonun tamamlayıcı parçaları oluyor.



Şıklığın anahtarı uyumlu kombinler

Kombin seçiminin kilit noktası model ve renk tercihine karar verilmesi oluyor. Bahara heyecanlı ürün seçenekleriyle son dokunuşu Zühre İstanbul dış giyim mevsimlik pardösüleriyle gerçekleştiriyor. Floral detayların işlendiği tasarımları muhafazakar modanın bahar kombinleriyle buluşturuyor. Zühre İstanbul’un mevsimlik pardösü portföyünde, her vücut tipine uygun olan klasik ve modern modelleri deneyimlemek mümkün.



Baharın enerjisiyle uyumlu çantalar

Baharın gelmesiyle ağır çantalar yerini clutch ve klasik modellere bırakıyor. Kışa kırmızı ile imza atan Zühre İstanbul, bahara özel hazırladığı Z patern çantalarda renkleri özgür bırakıyor. Klasik stilden vazgeçmeyenlere rengarenk çantalarla unutulmaz bir bahar kombini yaşatıyor.