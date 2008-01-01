Hayatımızın vazgeçilmez lezzetlerinden sokak yemeklerini evde denemeye ne dersiniz? Madre Arnavutköy’ün kurucu şefi Ceren Erbabi, klasik lezzetlerin yanı sıra, çok özel sokak tatlarının da tariflerini bizimle paylaştı.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Midye dolma

Hazırlama süresi: 15 dakika

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

• 250 gr basmati pirinci

• 50 gr tereyağı

• Sebze suyu

• Dereotu

• Nane

• Maydanoz

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• Bir tutam karabiber

• 1 tatlı kaşığı tuz

Midye harcı için

• 10-15 adet iç midye

• 100 gr un

• 1 tatlı kaşığı kimyon

• 1 tatlı kaşığı paprika

• 1 çay kaşığı toz sarımsak

• 1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı

Pirinci iki saat suda bekletin ve suyunu süzün. Tencerede erimiş tereyağı içerisinde beş dakika kadar kavurun. Ardından üzerini kapatacak ölçüde sebze suyunu ilave edip kapalı şekilde suyunu çekene kadar orta derece ateşte pişirip demlenmeye bırakın. Hazırlanan pilava ince kıyılmış dereotu, nane ve maydanozu ekledikten sonra tuz, karabiber ve tarçın ile çeşnilendirebilirsiniz. Midye harcı için un, kimyon, paprika ve toz sarımsağı karıştırın ve iç midyeleri bu harca bulayın. İyice ısınmış yağda hafif renk alıncaya kadar; yaklaşık 4-5 dakika kızartın. Pilav üzerine uygun bir sunum ile yerleştirin. Midye tavayı dilim limon ile servis edebilirsiniz.





Churro

Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 3

Malzemeler

• 140 gr un

• 250 mm su

• 60 gr tereyağı

• 10 gr şeker

• 1 tutam tuz

• 2 yumurta

Üzeri için

• Toz şeker

• Tarçın



Hazırlanışı

Su, şeker, tuz ve tereyağını tencereye alın. Su kaynayana kadar malzemeleri ısıtın. Su kaynamaya başladıktan sonra altı açıkken içerisine tek seferde unu ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Bu işleme tencerenin dibinde ince bir tabaka oluşana kadar devam edin. Yumuşak bir hamur kıvamı elde etmeniz gerekiyor. Ardından ateşi kapatın ve başka bir kaba alarak soğumaya bırakın. Soğuyan hamura yumurtaları teker teker kırdıktan sonra el mikseriyle çırpın. Homojen bir kıvama gelen hamuru sıkma torbasına alın ve kızgın yağda istenilen uzunlukta kızartın. Rengi koyulaşana kadar yağda hamuru çevirin. Yağdan aldıktan sonra tarçınlı şeker karışımına bulayıp istenilen sos ile servis edebilirsiniz.





Falafel

Hazırlama süresi: 15 dakika

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

• 300 gr kuru nohut

• 1 bağ dereotu

• 1 bağ maydanoz

• 1 bağ nane

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı kimyon

• Yarım limon suyu



Hazırlanışı

Nohutları, bir gece suda bekletin. Ardından çiğ şekilde tüm malzemeleri mutfak robotunda çekin ve elinizle şekil verin. Kızmış yağda altın kahve renk alana kadar kızartın. Tahinli yoğurt ve limon ile servis yapabilirsiniz.





Bao Bun

Hazırlama süresi: 3.5 saat

Kaç kişilik: 10 adet

Malzemeler

• 300 gr beyaz un

• 160 gr su

• 10 gr süt tozu

• 12 gr ayçiçek yağı

• 8 gr yaş maya

• 5 gr kabartma tozu

• 12 gr şeker

• 5 gr tuz



Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki suyun içerisine yaş maya ve süt tozunu atıp eritin. Tuz hariç tüm malzemeleri atıp yaklaşık 10 dakika yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler haline getirin. Yaklaşık bir saat unlu ve temiz bir yerde üzeri kapalı bir yerde hamurunuzu mayalandırın. Bir saatin sonunda merdane ile daire şeklinde bezeleri açın. Hamuru ortadan katlayıp iki saat daha mayalanmaya bırakın. Fırına girebilecek bir kap içerisine su koyup fırının alt kısmına yerleştirin. 100 dereceye ayarladığınız fırının içi buhar olduğunda mayalanan Bao Bun hamurlarını fırına verin. Ortalama sekiz dakika pişmesi yeterli. Dinlendikten sonra istediğiniz malzeme ve sos ile doldurup servis edebilirsiniz. Biz içerisine havuç, turp, tavuk, maydanoz, susam ve kabak çekirdeği koyarak servis yaptık.