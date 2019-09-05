menu

close

menu

close

menu

close

Mor ve Ötesi Rüzgarı

Mor ve Ötesi Rüzgarı

Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen World Akustik Yaz Konserleri, rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi ile heyecanın dozunu iyice arttırdı.

13 Haziran tarihinde Tuna Kiremitçi konseriyle başlayan Yapı Kredi bomontiada World Akustik Konserleri, 19 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu konserler kapsamında 1 Ağustos Perşembe akşamı Türk rock müziğinin sevilen grubu Mor ve Ötesi, Yapı Kredi bomontiada sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Saat 21.00’de başlayan ve ücretsiz olan konsere grubun hayranları büyük ilgi gösterdi ki kalabalığa grubun üyeleri bile şaşırdı. Saatler öncesinden Mor ve Ötesi hayranlarıyla dolan  Yapı Kredi bomontiada, renkli görüntülere sahne oldu. Alkışlarla sahneye çıkan gruba sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti.

‘World Akustik’ ile tüm yaz boyunca şehrin sakinlerine güzel müzik dinleme imkanı sunan Yapı Kredi, kredi kartı sahibi müşterilerine de Yapı Kredi bomontiada’daki prestijli restoranlarda özel indirimler sağlıyor.


Hayranları grubun solisti Harun Tekin’e şarkılarda eşlik etti.


Mor ve ötesi hayranları konser başlamadan saatler önce mekana gelmeye başladı.

World Akustik konser programı kapsamında
• 5 Eylül 2019’da Özgün Semerci,
• 12 Eylül 2019’da Sena Şener ve son olarak
• 19 Eylül 2019’da ise Zeynep Bastık sahnede olacak.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Modern sokak lezzetleri
Çekim gücü yüksek bir gün
Hayat’tan yeni demleme soğuk çay
Yelkenler fora
Ünlü olma çağı
Eylül sayısı çıktı!
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Modern sokak lezzetleri
Çekim gücü yüksek bir gün
Hayat’tan yeni demleme soğuk çay
Yelkenler fora
Ünlü olma çağı
Eylül sayısı çıktı!

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.