Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen World Akustik Yaz Konserleri, rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi ile heyecanın dozunu iyice arttırdı.

13 Haziran tarihinde Tuna Kiremitçi konseriyle başlayan Yapı Kredi bomontiada World Akustik Konserleri, 19 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu konserler kapsamında 1 Ağustos Perşembe akşamı Türk rock müziğinin sevilen grubu Mor ve Ötesi, Yapı Kredi bomontiada sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Saat 21.00’de başlayan ve ücretsiz olan konsere grubun hayranları büyük ilgi gösterdi ki kalabalığa grubun üyeleri bile şaşırdı. Saatler öncesinden Mor ve Ötesi hayranlarıyla dolan Yapı Kredi bomontiada, renkli görüntülere sahne oldu. Alkışlarla sahneye çıkan gruba sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti.



‘World Akustik’ ile tüm yaz boyunca şehrin sakinlerine güzel müzik dinleme imkanı sunan Yapı Kredi, kredi kartı sahibi müşterilerine de Yapı Kredi bomontiada’daki prestijli restoranlarda özel indirimler sağlıyor.





Hayranları grubun solisti Harun Tekin’e şarkılarda eşlik etti.





Mor ve ötesi hayranları konser başlamadan saatler önce mekana gelmeye başladı.



World Akustik konser programı kapsamında

• 5 Eylül 2019’da Özgün Semerci,

• 12 Eylül 2019’da Sena Şener ve son olarak

• 19 Eylül 2019’da ise Zeynep Bastık sahnede olacak.