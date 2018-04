Son zamanların en trend renklerinden olan mürdüm rengi ile kıyafetlerinizde, makyajınızda ve ev dekorasyonunda son derece modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, mürdüm rengi kullanarak yaratacağınız etkileyici görünümleri birlikte inceleyelim.

Mürdüm rengi günümüzde en trend renkler arasında yer almasından ötürü yaz ve kış kombinlerinizde, makyajınızda ve ev dekorasyonunuz da rahatlıkla kullanabilirsiniz.





Mürdüm rengi nedir?

Mürdüm mor renklerin tonlarından birisidir. İsmini mürdüm eriğinin sahip olduğu renkten almıştır. Son derece şık ve modern yansımalara sahip bir renktir. Bordo ile mor rengin karışımı bir alt tona sahiptir.



Mürdüm rengi ev dekorasyonunda nasıl kullanılmalı?

Evinizi dekore ederken öncelikle size hitap eden tarzı bulmalısınız. Klasik seçimlerden yana mı yoksa modern cool bir tarzda mı ev dekore etmek istediğinize karar vermelisiniz.

Seçiminiz eğer klasik dokunuşlarsa mürdüm rengiyle gold yansımalı ürünler sizin için şıklık ve zerafetin adresi olacaktır. Chester koltuklarla dekore edebileceğiniz salonunuzda koltuklardan tekini mürdüm rengi tekini krem rengi tonlarda seçip, aksesuar ve konsollarınızda gol yansımalı ürünler tercih edebilirsiniz.

Geniş bir salonunuz varsa duvarlarda ve perdelerinizde mürdüm rengini kullanarak koltuk takımlarınızı açık renk seçtiğiniz de yine son derece şık bir alternatif yaratabilirsiniz.

Mutfağınızda da mürdüm rengi dolap fikri çok iyi bir alternatif olacaktır. Ancak burada tezgah kısımlarının beyaz ya da krem gibi açık tonlarda olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Eğer sizin tercihiniz klasik seçimlerden uzak daha modern yaşam alanları yaratmaksa mürdüm rengini uçuk pembe ile kombinlemek son derece farklı bir alternatif olacaktır. Koltuk takımınızı ya da tercihinize göre köşe takımını mürdüm renginde seçip perdenizi de buna uydurabilir, uçuk pembe halı ve kırlentlerle de tamamlayarak evinize trend bir görünüm katabilirsiniz. Tabi bunun tam tersini yapmakta mümkün. Koltuk ve perdelerinizde uçuk pembeler kullanıp mürdüm rengi halı ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.



Mürdüm renginin çocuk odalarında kullanımı nasıl olmalı?

Mürdüm hem kız hem erkek çocuklarda kullanabileceğiniz unisex bir renktir. Bu nedenle çocuğunuzun cinsiyetini henüz öğrenmemiş olsanız dahi odası hakkında planlar yapabilirsiniz. Çocuk odalarında da yine duvarları mürdüm rengi yaparak mobilyasını krem renginden yana tercih edebilirsiniz. Eğer mürdüm renginin odayı karanlık yapacağını düşünüyorsanız tek duvarı mürdüme boyayarak odaya farklı bir dokunuş kazandırabilirsiniz. Tek duvarınızı boyadığınız mürdüm rengiyle perdelerinizi uyumlu hale getirip aksesuarlarınızla da son dokunuşları yaparak harika sonuçlar elde edebilirsiniz.



Mürdüm rengini kıyafetlerimle nasıl kombinleyebilirim?

Renkler arasında kontrast yaratmak bu sezon trendlerinin başında yer alıyor. Mürdüm rengi de sezonun en trend renkleri arasında başı çekenlerden. Kullanımının ise zor olduğu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mürdüm rengi ile uyumlu kıyafetler, hardal rengi, uçuk pembeler ve kırmızılarla kombinlendiğinde muhteşem sonuçlar yaratıyor. Ayrıca yine bu sene çok moda olan tek renk giyinme akımına uyarak da çok şık kombinler oluşturabilirsiniz.

Birkaç kombin önerisi verecek olursak; mürdüm rengi bir eteği hardal rengi bir kazakla kombinleyip, üzerinize de yine mürdüm rengi bir kaban alarak farklı bir görünüme imza atabilirsiniz.

Mürdüm rengindeki bir pantolon veya jean ile kırmızı-beyaz ya da mürdüm-beyaz çizgili bir gömleği kombinlediğinizde feminen bir görüntü elde edebilirsiniz.

Daha cool bir hava yaratmak için mürdüm rengi eşofman takımınızın altına yine mürdüm rengi ayakkabı tercih edebilirsiniz. Bu kombin sizin için renk uyumu açısından çok kapalıysa takımınızın altına giyeceğiniz açık renk bir sneaker da muhteşem görünmenizi sağlayacaktır.

Mürdüm rengindeki kıyafetler, erkeklerin kombininde de rahatlıkla tercih edilebilir. Mürdüm rengi kravat ve mendil kullanarak lacivert ya da siyah takım elbisenize hem renk katabilir hem de çok şık bir görüntü elde edebilirsiniz.



Makyaj yaparken mürdüm rengi nasıl kullanılır?

Mürdüm rengi ruj, mürdüm renginde far ve mürdüm rengi oje özellikle bahar makyajlarının iddialı renkleri arasında yerini aldı. Eğer makyajınızda mürdüm rengi kullanmak istiyorsanız bunu yüzünüzün tek bir bölgesine uygulayarak vurgulamanız gerekir.

Göz makyajında mürdüm renginin kullanımı: Gözlerinize önce bir far bazı ya da kapatıcı sürerek makyajınıza başlayın. Bazınızı oluşturduktan sonra ışıltılı uçuk pembe bir farı tüm göz kapağınıza yerleştirin. Katlanma bölgenize mat tonlarda bronz bir renk sürerek geçişi belirginleştirin. Göz kapağı bölgenize ise mürdüm rengi bir far sürüp, kirpik diplerinize kalemle derinlik vererek bolca rimel sürebilirsiniz. Dudaklarınızda da pembe tonlarda nude bir ruj kullanıp makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Dudaklarda mürdüm renginin cazibesi: Dudaklarınızda mürdüm rengi ruj kullanacaksanız yüzünüzün diğer bölgelerinde daha soft bir görünüm elde etmelisiniz. Sadece bir rimel ya da uçuk pembe tonlarda bir far sürerek makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Mürdüm rengi oje kullanımı: Tırnaklarınızda mürdüm rengi özellikle sonbahar ve kış aylarında size çok cool bir hava katacaktır. Ancak ojenizi kıyafetinizle uydurmayı unutmayın.