Faydaları saymakla bitmeyen muşmula, doğal şifa kaynakları arasında yer alıyor. Zengin besin içeriği ile vücuda olan faydaları ile öne çıkan muşmula, doğanın insana sunduğu mucizelerden bir tanesi!

Muşmula, tercihe göre sert ya da yumuşak haliyle tüketilen bir meyvedir. Mayhoş bir tadı olan meyvenin düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Bazı yörelerde döngel ya da yeni dünya olarak bilinen meyve japon erik, sarı erik isimleri ile de bilinir. Küçük çekirdekli bir yapısı olan bu meyve iyice olgunlaşma evresinde koyu bir renge bürünür. Eğer muşmula tüketmeye alışık değilseniz olgunlaşmış hali, meyveyi tüketmeniz açısından çok daha rahat olacaktır. Boyutları 2 ile 3 metre arasında değişen çalı formlu bir bitkinin meyvesi olan muşmula, içerdiği zengin besin değerleri ile tam bir şifa kaynağıdır. Meyvenin kendisi kadar çekirdekleri ve yaprakları da oldukça yararlıdır. Muşlumanın faydalarından yararlanmak isteyenler yaprak ve çekirdeklerinden yapılan çayları da tüketebilirler.



Muşmula nerede yetişir?

Muşmula meyvesi ilk olarak Japonya'da üretilmiştir. Japon erik ismini de bu tarihsel üretim sürecinden alır. Sonrasında Hindistan, Ukrayna, Moldova başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde de üretimine başlanmıştır. Ülkemizde de muşmula ağacı yetişmektedir. Ülkemizde ağırlıklı olarak yetiştirilen bölgeler Kuzey Anadolu ve Marmara'dır.



Muşmula çeşitleri nelerdir?

Muşmula meyvesinin 4 farklı çeşidi bulunur. Bu çeşitleri şöyle sıralayabiliriz;



Yarı bodur jumbo muşmula; meyvenin bu çeşidi kırsal bölgelerde yetiştirilir. Meyvenin gövdesi iri, rengi ise kahverengidir. Meyve tanelerin ağırlığı 54 grama kadar çıkar.



Çekirdeksiz muşmula; ülkemizin Mersin ili ve çevresinde yetiştirilen meyvenin bu çeşidinde çekirdek bulunmaz. rengi kahverengi, yapısı ise tüylüdür. Diğer muşmula türlerinden bir diğer farkı ise tat olarak daha tatlı olmasıdır.



İstanbul muşmulası; İstanbul ilinde yetiştirildiği için meyve ismini yetiştirilen ilden alır. Meyvenin tanesi diğer türlere göre daha küçük fakat etlidir. Tat olarak kıyaslandığında da oldukça lezzetli bir tada sahiptir.



İtalyan muşmulası; meyvenin bu türüne ülkemizde pek fazla rastlanmaz. Meyvenin rengi diğer türlerden farklı olarak yeşile dönüktür. Meyvelerin taneleri hem oldukça iri hem de etlidir.



Muşmula çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Tam bir doğal şifa kaynağı olan muşmulanın çekirdekleri de en az meyvesi kadar faydalıdır. Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan meyvenin çekirdekleri idrar miktarını artırır. Özellikle böbrek taşı dökenler için muşmula çekirdeklerin kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilir. Böbrekleri temizleme özelliğinin dışında vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olur. Tüketilen meyvenin çekirdekleri kaynatılarak çayı yapılıp tüketilmelidir. Diyet yapanlar için de muşmula çekirdeği çayı zayıflamaya yardımcıdır. Günde bir bardak tüketilmesi yağ yakımını hızlandırıcı etki yapar.



Muşmula çayı nasıl yapılır?

Muşmulanın hem çekirdeğinin hem de yaprağının çayı yapılıp içilebilir. Sindirim sistemini hızlandırma, idrar söktürme ve yağ yakma özelliği olan çayın yapımı ise oldukça kolaydır. Yaprakları ya da çekirdekleri suyla kaynatılır. Suyun 5 ile 10 dakika arasında kaynatılması yeterlidir. Çekirdekler ya da yapraklar kaynatıldıktan sonra su süzülür. Çay uygun sıcaklığa geldikten sonra arzuya göre bal eklenerek tatlandırılır. Günde bir bardak tüketilmesi yeterlidir. Muşmulanın çayının mutlaka içileceği zaman taze olarak yapılması gerekir.



Muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?

Olgunlaştıktan sonra tüketimi uygun olan meyvenin içeriğinde; bol miktarda C vitamini, ayrıca A ve B vitaminleri de bulunur. Demir bakımında da zengin meyvenin diğer faydalarını şu şekilde maddeleyebiliriz;

• İçeriğindeki demir sayesinde hemoglamin üretimini destekler.

• Kas sağlığına faydalıdır.

• Beyin gelişimini destekler.

• İçeriğinde ki fazla sudan dolayı serinletici, rahatlatıcı etki yapar.

• İdrar söktürür.

• Sindirim sistemini düzenler.

• Kum ve taş dökenlere yardımcıdır.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Anemi tedavilerine yardımcıdır.



Kış mevsimin en faydalı meyveleri arasında yer alan muşmulanın, mevsiminde düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Sezon dışında ise meyvenin çekirdek ve yapraklarından yararlanılabilir. Antioksidan içeriğe sahip olan meyve düzenli tüketimlerde vücuda detoks etkisi yapar. Tüketimi yapılırken miktarı fazla kaçırmamak gerekir. Meyve fazla tüketildiğinde sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Meyvenin sezon haricinde kullanılması için reçeli ya da marmelatı da yapılabilir.



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