Anavatanı Vietnam olan ve tropikal meyveler kategorisinde olan ejder meyvesi son dönemlerde adından bir hayli söz ettiriyor.

Türkiye’de yetiştirilen bu meyve Pitaya, Kaktüs meyvesi, Dragonfruit olarak da anılabiliyor. Ejder meyvesinin içinde susam tanesine benzer tanecikler yer alıyor ve bu tanecikler meyve ile birlikte tüketiliyor. Olur da denemek isterseniz bu tanecikleri sakın ayırmayın. Kalori bakımından korkutucu bir gücü olmayan ejder meyvesinin iç kısmı oldukça tatlı bir yapıya sahip. Bu meyve aynı zamanda şarap ve meyve suyu yapımında ayrıca diğer mevcut içecekleri tatlandırmada da kullanılabilmektedir. Tatlı pitayalar krem benzeri etli bir kısma sahiptir. Ve bu kışı oldukça lezzetlidir. Ayrıca güzel görüntüleri sebebi ile bahçe bitkisi olarak yetiştirilebilecekleri gibi salonunuzda da şık bir görüntüye imza atabilirler. Beyaz çiçekli bu bitkinin görüntüsü güzeldir. Çiçeklerinin güzel kokması bu bitkinin süs bitkisi olarak kullanılmasının en önemli sebeplerinden biridir. Üç çeşit pitaya mevcuttur. Sıcak ve soğuktan çok fazla etkilenmeyen pitaya bitkisi dondurmalara varıncaya kadar pek çok alanda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Yıl içinde bir ağaçtan 6 ya da 7 adet meyve sağlanabilmektedir. Meyvelerin ağırlığı ise fazladır. Ülkemizin iklimi pitaya bitkisinin gelişimi için yeterli uygunluğa sahiptir. Bu sebeple son yıllarda ejder meyvesinin üretiminde bir artış yaşanmaktadır.



Ejder meyvesi faydaları

• İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde gözlerinizi kuvvetlendirme özelliğine sahiptir.



• Pitaya ejder meyvesi vücudun nem dengesini kontrol altında tutar.



• Tip2 diyabet hastaları için oldukça büyük bir faydaya sahiptir.



• Sahip olduğu afrodizyak etki sayesinde cinsel gücü artırdığı bilinmektedir.



• Lif açısından oldukça zengindir.



• Antioksidan açısından oldukça güçlü bir özelliğe sahiptir.



• Kan basıncını düşürme etkisi sayesinde yüksek tansiyonu önler.



• Yüksek oranda C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir.



• Pitaya ejder meyvesinin içinde bulunan yüksek orandaki kalsiyum kemik gelişimi ve kemik sağlığının korunması açısından oldukça faydalıdır.



• Bol miktarda içerdiği likopen sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini yüksek oranda düşürdüğü biliniyor.



• Özellikle diyet yapanların imdadına yetişen ejder meyvesi bol lifli yapısı, tok tutması ve düşük kalorisi ile besleyici ve doyurucu bir özelliğe sahip.



• Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine olanak sağlıyor.



• Vücutta oluşan morluk ve yaralın kısa sürede iyileşmesini sağlar.



• Solunum rahatsızlıkların oluşmasında ve ilerlemesinde önleyici bir etkiye sahiptir.



• Kansere karşı yüksek oranda koruma sağlar.



• Sağlıklı doku gelişimine katkı sağlar.







Ejder meyvesi nasıl yenir?

Şekli size farklı gelse de bunca olumlu özelliğinden sonra bu meyveyi tatmayı eminiz ki hepiniz istiyorsunuz. Bu meyveyi farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Bu tüketim şekillerinden ilki meyvenin kabuklarını soymak ve içinde bulunan beyaz ve çekirdekli kısmı afiyetle tüketmek olacaktır. Eğer meyveyi öylece sade bir şekilde yemek istemiyorsanız arzuya göre salatanın içine doğrayarak da tüketebilirsiniz. Bunların dışında görsel olarak da diğer meyvelere kıyasla bir farklılık içeren pitaya ejder meyvesi, tabaklarınızda muhteşem görüntüsü ile size sunum şıklığı da kazandıracaktır. Pitayanın güçlü tad içeren meyveler ile birlikte tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ejder meyvesini tüketirken asla şeker eklenmemesi gerekmektedir. Aksi halde özellikle şeker hastaları için zararlı bir yapıya dönüşebilir. Ejder meyvesinin aynı zamanda çiçekleri de tüketilmeye uygundur. Çayı da mevcut olan ejder meyvesinin kabuğunu ise asla tüketmemelisiniz.



Diyabetik kişiler vazgeçemiyor

Özellikle Tayvan’da diyabet hastaları, içerdiği yüksek lif oranı sebebi ile ejder meyvesini pirinç yerine de kullanmaktadırlar. Kolesterol ve tansiyonu düşürücü etkisi ile pitayanın düzenli olarak tüketilmesinin solunum yolu rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.



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