Neden kaşıdıkça daha çok kaşınırız?

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Kaşıdıkça kaşıma hissinin artmasının sırrı çözüldü. Kaşıma, beynin mutluluk hormonu serotonini salgılamasına neden oluyor.

Vücutta bir bölgeyi kaşıdıkça kaşıma isteğinin artmasının nedeni belirlendi.



ABD'deki Washington Üniversitesi'nden bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, vücutta bir yeri kaşıdıktan sonra bu isteğin sürmesinin nedeninin sinir sisteminde haberleşme sağlayan bir maddeden (nörotransmetör) kaynaklandığını ortaya koydu.



Bir bölgeyi kaşırken tırnakların derinin üzerinde bıraktığı acı hissinin beyinde bir nörotransmetör olan ve acının denetiminde rol oynayan mutluluk hormonu serotonin üretilmesini tetiklediğini belirtti.



Serotonin üretmemesi için genleri değiştirilen farelere kaşıntıya yol açan bazı maddeler enjekte eden bilim adamları, farelerin serotonin üretenlerden çok daha az kaşındığını gördü. Genleriyle oynanan farelere serotonin verildiğinde ise diğerleri gibi kaşındığı saptandı.



Kaşıdıkça kaşınmanın artma nedeninin gizemi çözülse de bilim adamları insanlarda bu durumun engellenmesinin çok zor olduğunu belirterek, "serotoninin engellenmesinin yan etkilerinin yıkıcı olabileceğine" dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları "Neuron" dergisinde yayımlandı.



(AA)