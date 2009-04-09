Mutlu bir aile ve arkadaşlığın önemi

Eğer bir gün yolunuz düşerse Karadeniz’in yemyeşil, görkemli dağlarının eteklerine kurulu şirin, küçük bir köy görebilirsiniz. Her köye benzemez bu köy, onu görür görmez tanırsınız. Çünkü bu köyde coşkuyla akan berrak soğuk sular, yemyeşil fındık bahçeleri ve evlerden taşan neşeli çocuk sesleri vardır; bacalardan tüten mutluluk tüm sokakları doldurur. İşte çok sevdiğimiz arkadaşımız Niloya ve ailesinin yaşadığı sevimli köy burasıdır.



Niloya doğduğunda annesi ona Nil adını vermek ister, babasının gönlündense Oya adı geçmektedir. Bunun üzerine köyde herkesin akıl danıştığı, bilgeliğiyle her soruna çözüm getiren dedesi, bu sevimli bebeğin adının Niloya olmasını önerir. Böylece Niloya, adını mutluluktan alır ve neşeli gülümsemesiyle bu mutluluğu tüm köye dağıtır.





Senaryosunu Arzu Demirel Birinci’nin yazdığı ve Metin Çamurcu’nun yönettiği animasyon çizgi dizi Niloya, başarılı grafik tasarımı, ses yönetimi, özgün kurgusu ve gittikçe büyüyen seyirci kitlesiyle son zamanların öne çıkan yapımlarından. Öyküsünün merkezine aile kavramını bir çekirdek olarak yerleştiren yapım, Anadolu topraklarına gömdüğü bu çekirdeği toplumumuzda nefes alan kültürel ve geleneksel değerlerle besleyip, evrensel erdemlerle sulayarak filizlendirmeyi hedefler. Böylelikle kökünü Anadolu toprağına yerleştirmiş, milli bilince sahip, aynı zamanda insanlığın ortak mirası olan evrensel değerleri özümsemiş bir nesil yetiştirebilir. Özellikle hedef kitlesini oluşturan 2 ila 8 yaş grubu çocuklar, kişisel gelişim noktasında oldukça hassas ve önemli bir dönem içindedirler. Çünkü bu dönemde çocuklar, hayatlarının sonraki aşamalarını da yönlendirecek olan kişiliklerini inşa etmeye başlar. Dolayısıyla bu süreçte izledikleri filmler, maruz kaldıkları ortamlar, oynadıkları oyunlar farkında olmadan edindikleri değerleri ve yargıları şekillendirmektedir. Buradan hareketle Niloya, gelişim dönemindeki çocuklarda toplumsal ve evrensel insanlık bilincini oluşturmaya yönelik bir kurguyla hazırlanmıştır. Bunu da dayatmacı bir öğreti diliyle değil; çocukların iyi ve kötü, doğru ve yanlış gibi yargıları deneyimleyerek öğrenebileceği bir yöntemle yapar: soru sorar.

Niloya ve arkadaşlarının en belirgin özelliği çocuksu meraklarıdır. Niloya doğayı, çevresini, ailesini ve insanı anlamak için daima sorular sorar ve bu soruların yanıtlarını yaşadığı maceralarda deneyimleyerek öğrenir. Niloya’nın bu özelliği çocuklara sorgulama ve öğrenmeyi isteme bilinci kazandırır. Bunun yanında Niloya ve arkadaşları çoğu çizgi dizi karakterinin aksine yalnızca doğru ve iyi özellikleri temsil etmezler. Onları birbirinden farklı kılan kişisel tercihlere ve çeşitli karakter yapılarına sahip olmaları, çocuklardaki farklılıkların özgün bireysel kimliklerini oluşturan birer özellik olduğunu ve toplumda bu şekilde kabul edilmeleri gerektiğini vurgular.







Toplumun temelini oluşturan aile kavramı etrafında şekillenen yapım, kurallar koymak yerine yön gösteren, anlayışlı anne-baba karakterleri ile çocukların gelişimi için huzurlu bir ortamın nasıl sağlanabileceğini gösterir. Niloya’nın annesi, çocuklarına ve ailesine karşı her zaman güler yüzlüdür. Babasıysa eşine saygı ve sevgiyle yaklaşan, çocuklarını doğa ve çevrenin korunması konularında bilinçlendiren, bu anlamda onlara doğa sevgisiyle insan sevgisini bir araya getirmeyi öğreten neşeli biridir. Modern yaşamın etkileriyle parçalanmaya, daralmaya başlayan geleneksel aile yapısını korumak adına Niloya, dedesi ve babaannesiyle birlikte büyümüş, onlarla kurduğu ilişkiyle yaşlıların toplumdaki yeri ve gençler için önemini bizlere göstermiştir. Niloya’da öne çıkarılan önemli unsurlardan bir diğeri de arkadaşlık ilişkileridir. Niloya, bir yandan abisi Murat’la örnek bir kardeş ilişkisinin nasıl olması gerektiğini gösterirken diğer yandan da en yakın arkadaşı Mete ve yanından hiç ayırmadığı kaplumbağası Tospik’le komşuluk, hayvan sevgisi, arkadaşlık, dostluk kavramlarını; paylaşmayı ve anlaşmayı bizlere öğretir.







Bu özellikleriyle Niloya, gelişim dönemindeki çocuklarımızın değer yargılarını edinme sürecinde onlara örnek olacak, sorduğu sorularla da hepimizi yeniden macera ve merak dolu bir dünyaya adım atmaya davet edecek keyifli bir çizgi dizidir. Çocuklarımızın bizden birisi olan, aile ve arkadaşlık gibi kavramları yaşatan bu karakterle yakın olması kaçınılmaz. Niloya Oyuncak Bebekleri ile bu huzurlu ve mutlu aileyi evinizde de yaşatabilirsiniz.



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