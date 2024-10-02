Öğle vakti yorgunluğunu önlemeye yardımcı 7 enerji verici atıştırmalık yiyecek

Öğleden sonra geç vakitlere gelindiğinde, tüm gün boyunca kaçınmaya çalıştığınız o uyuşuk ve verimsiz his de gelir. Bu his daha yaygın olarak ' öğlen çöküntüsü ' veya günün yarısında deneyimlediğimiz enerji düşüklüğü olarak bilinir. Öğleden sonra çöküntülerinin saat gibi gelip gelmediğini merak etmek kolaydır, ancak aslında enerji seviyelerimizi artırmaya (veya azaltmaya) yardımcı olan yediğimiz yiyeceklerdir. Bu, bir çözüm olduğu anlamına gelir.

Beslenme ve Diyetetik Didaktik Programı Program Direktörü Samantha Coogan'a göre, enerji seviyemizi etkileyen tek şey günün saati değil; aynı zamanda diyet kültürüne yaslanma eğilimimiz de. Coogan, "Bir şey yedikten hemen sonra açlık hissediyorsanız, bunun nedeni muhtemelen yeterince yememiş olmanızdır," diye açıklıyor. Çalışma haftası boyunca, projelerimize dalıp yemek yemeyi unutabilir, kesinlikle gerekli olana kadar erteleyebilir ve kaçınılmaz olarak çökebiliriz. Coogan, "Bazen kendimizi beslemek ve yakıt almak için elle tutulur bir hatırlatıcıya ihtiyaç duyarız," diyor ve insanları "çalıştığınız her 45 dakika için 15 dakikalık bir atıştırmalık ve/veya sıvı molası verin" şeklinde kişisel bir sınır koymaya teşvik ediyor . Öğle vakti çöküntüsünü önlemek için iş gününüze dahil edebileceğiniz birkaç atıştırmalık yiyecek özetledik.

1. Elmalar, Armutlar, Muz

Elma, armut ve muz gibi meyvelerin, özellikle aceleniz varsa ve hareket halindeyken kolayca yiyebileceğiniz bir şeye ihtiyacınız varsa, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Doyurucu bir öğle yemeği yedikten sonra, bu meyvelerden birini (veya hepsini) atıştırmayı düşünün.

2. Fıstık ezmesi

Lezzetli, kremamsı ve süper doyurucu—fıstık ezmesi öğlen atıştırmalıklarınızı renklendirmenin harika bir yoludur. Tost, kraker veya en sevdiğiniz meyveye sürerek tadını zenginleştirebileceğiniz ve açlığınızı bastırabileceğiniz protein ve sağlıklı yağlarla doludur.

3. Tel peynir

Sadece çekip yemek eğlenceli değil, aynı zamanda enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olabilecek vitaminler ve minerallerle dolu. Son taslağınızı bitirirken veya gece vardiyasına hazırlanırken, biraz tel peynir atıştırın ve bunu vurgulanan yiyeceklerden biriyle eşleştirin.

4. Tam Tahıllı Ekmekle Avokado Tostu

Avokado en popüler sağlıklı yağlardan biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Bir diğer hızlı ve kolay atıştırmalık seçeneği ise tam tahıllı ekmeği kızartıp üzerine taze avokado sürmektir. Avokado tostu sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda iştahınızı tatmin eder ve sizi birkaç saat tok tutar.

5. Meyveli ve Granolalı Yoğurt

Bir kase yoğurdu biraz meyve ve granola (veya tercihinize bağlı olarak kurutulmuş yulaf) ile süsleyin. Örneğin, sade vanilyalı yoğurt, doğranmış çilek, yaban mersini ve yulaf ile eşleştirildiğinde mükemmel bir öğlen atıştırmalığı olur.

6. Narenciye

Narenciye, kendi spot ışığını hak eden bir diğer meyve sektörüdür. Portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye meyveleri, su ve C vitamini açısından zengindir ve ikisi de gün boyunca enerji deponuzu dolduracaktır. Bu meyveleri en sevdiğiniz salataya bile ekleyebilir veya tek başlarına yiyebilirsiniz.

7. Protein tozu

Protein tozları teknik olarak yiyecek değildir, ancak iştahınızı bastırmak ve sizi egzersize hazır hissettirmek için yeterli protein ve diğer besin maddeleriyle doludur. Ayrıca karışıma birkaç favori meyvenizi de ekleyebilirsiniz!