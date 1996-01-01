Bir otomobilden beklentim; tipi güzel, rengi güzel, tasarımı güzel olsun, yakıt tüketiminde bütçemi zorlamasın, güvenlik ön planda olsun, park edebilme kolaylığı sağlasın, büyük olmasın, koltuğunda kendimi iyi hissettiren bir enerjisi olsun; ve tabii bir de ‘trafik bana vız gelir’ dedirten detayları...

Yazı: Filiz Şeref



DETAYLARI SEVER MİSİNİZ? Ben bayılırım. Bütünden çok detaycılar vardır ya, iyi bir şey mi kötü bir şey mi hala tam çözemesem de, ben detaylara eğilmeyi her zaman tercih ederim. Karakter böyle olunca, söz konusu otomobil ise insan yine detaylardan ilerliyor incelemeye...



Bir grup gazeteci ile birlikte geçtiğimiz ay yolumuz Seat Ibıza’nın beşinci neslinin uluslararası lansmanı için Barcelona’dan geçti. İspanya beni özellikle tarihi ile daha çok etkilemiş olsa da, şehrin mimarisinden ve Gaudi’den uzaklaşmadan otomobil sürmenin keyfinin bir başka olduğu aşikar. Aslında Barcelona bu otomobili tanımak için çok doğru bir adresti çünkü Barcelona da detaylarıyla büyüleyen güzellikler sunuyor insana. Barcelona’nın özel detayları uzun bir yazı konusu elbette, ama biz bu kez Seat’ın detaylarını öğrenmek için kırdık direksiyonu... Gel gelelim ben bu yeni otomobillerin sistemlerini, teknik özelliklerini, içinde geçen kelimeleri bir yere kadar anlıyorum; haliyle işi bir bilene sormalıyım deyip yakaladım Doğuş Otomotiv Seat Pazarlama Müdürü Tilbe Polat’ı. Öncelikle erkek egemen olarak düşündüğüm bir sektörde, bir kadın yönetici ile karşılaşmak mutlu etti beni doğrusu. Ve sonrasında otomotiv sektöründe en çok kadın çalışanın Seat’ta olduğunu öğrendim. Markanın en ‘tebrik edilesi’ detaylarından biri de bu bana kalırsa. Tilbe Polat; “Hem pazarlama müdürü hem de satış müdürü kadın olan sanırım Türkiye’deki ender otomobil markalarından biriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın çoğu da kadın. Beş yıl içinde, üst yönetimde yer alan kadınların sayısının daha da artacağını düşünüyorum” diyor. Ne güzel diye düşünerek kendisine ‘kadınlar ve otomobiller’ konulu girizgahımı yapıyorum.







Benim çevremdeki kadınlar genellikle otomobil seçiminde dış tasarıma, markasına, rengine bakarak hareket ediyor. Peki yapılan araştırmalar kadınların otomobil seçiminde en çok neyi göz önünde bulundurduğunu gösteriyor? Tilbe Polat, araştırmalar ve kişisel olarak da yakın çevresinin ve arkadaşlarının otomobil tercihlerini gözlemlediğinde, kadın araç sahiplerinin büyük çoğunluğunun büyük şehirlerde yaşadığını fark ettiğini söylüyor ve ekliyor: “ Yoğun trafikte rahat edebilmek için otomatik vites en önemli tercih oluyor. Ve tabii ki tasarım… Araçların estetik görünümü kadınların önemli satın alma motivasyonunu oluşturuyor. Tasarımın beraberinde düşünülen diğer önemli üç faktörü de geniş iç hacim, aracın boyutları ve güvenlik özellikleri olarak sıralayabiliriz” diyor. Ama hemen küçük bir de eklemede bulunuyor; “Ve ufak detaylar! Bu noktada kendimden örnek vereceğim. Büyük bir zevkle kullandığım Seat Ateca otomobilimde en sevdiğim özelliklerden birinin elektrikli bagaj kapağı olduğunu söyleyebilirim. Bunun sayesinde ellerimin poşet veya çantayla dolu olduğu anlarda bile bagaj kapağını kolayca açabiliyorum. Benim için önemli bir diğer özellik de park ısıtıcısı. Bu özellik sayesinde çok üşüyen bir insan olarak daha araca binmeden otomobilimin ısınmasını sağlıyorum ve açıkçası bu sayede sıcak bir karşılama her zaman sabahları beni bekliyor.”

Grup olarak gittiğimiz şehir turunda, kadınların genel olarak otomobil kullanmaya erkekler kadar meraklı olmaması… Peki bu durum kadınların genel olarak otomobil kullanımı konusunda erkeklerden kötü olduğunun da bir kanıtı olabilir mi? Polat duruma şöyle yaklaşıyor; “Hem uzun yıllar otomobil kullanan bir kadın hem çevresindeki hemen hemen tüm kadınların otomobil kullandığı bir insan hem de bir otomotiv profesyoneli olarak, kesinlikle bu söze katılmıyorum. Kadınlar da en az erkekler kadar iyi veya erkekler kadar kötü otomobil kullanıyor” diyor.







TRAFİK BİZE VIZ GELİR!

Günümüzde çeşitli nedenlerden ama özellikle de trafik nedeniyle otomobil kullanmayı sevmeyen kadınlar var. Yeni Ibıza’nın ‘trafik bize vız gelir’ diyebileceğimiz güzelliklerinin olduğunu görmek istiyordum, gördüm! Günde iki saat trafikte gitmek zorunda kalan beni epey heyecanlandırdı bu durum desem yalan olmaz. Ibiza üst segmentteki teknolojileri bu segmente getirmiş. Böylece, büyük şehrin sıkıcı trafiğini daha kolay ve ‘mümkün olduğunca’ eğlenceli hale getirmeyi hedeflemiş. Bir kere, yeni Ibiza’da sunulan geliştirilmiş Adaptif Hız Sabitleyici sayesinde öndeki araçla olan mesafe otomatik olarak korunarak güvenli ve kolay bir sürüş mümkün oluyor. Gaz ve fren pedalı kullanmadan yoğun bir trafikte aracınızı konforlu bir şekilde sürebiliyorsunuz. Ayrıca yeni Ibiza, sürüşü keyifli hale getirecek birçok donanım da sunuyor. Örneğin, dokunmatik 8 inçlik bilgi-eğlence ekranında yer alan ve dijital dünyayı otomobilinize taşıyan Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link ile cep telefonunuzdaki birçok özelliğe ulaşmak mümkün. Dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmamızı sağlayan Full Link teknolojisi ile telefon fonksiyonlarını araç üzerinden kumanda etmek de çok kolay. Spotify listenizi arabanızın ekranında görebilmek inanın büyük bir keyif… GSM sinyal yükseltici özelliğine sahip kablosuz şarj ünitesi ile cep telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyor olmanız da cabası.



Tüm bunlar dışında kullandığınız otomobilin ses sisteminin önemi tartışılmaz, yaşanır! Ibiza’nın Beats Ses Sistemi size bu ayrıcalığı fazlasıyla tanıyor. Polat; “Aracı kullanırken üzerinizde yarattığı enerji ve heyecanın otomobil kullanma alışkanlığınızı değiştireceğini söyleyebilirim” diyor, haklı!







KADINLAR İÇİN İDEAL ÇÜNKÜ...

• Dikkat çekici tasarımı ve canlı renkleri var! Seat’ın DNA’sını oluşturan ayırt edici tasarım özelliği, full LED farları, Ibiza’nın ilk bakışta farklı bir otomobil olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, yeni Ibiza; Desire Kırmızı, Mystery Mavi, Mystic Magenta veya Urban Gümüş ile daha sıra dışı renklere sahip... Bütün bunlar estetik görünüme önem veren kadınlar için artı puanlar!



• Ve tabii ki kolay kullanım... Bilgi ve eğlence sistemlerinin kolay kumanda edilmesi araç tercihinde öne çıkan özelliklerden biri. Ibiza’daki 8 inçlik büyük ekran üzerinden dokunmatik olarak kolayca tüm bilgi eğlence sistemlerini kontrol etmek mümkün.



• Kadınlar otomobillerini tek başlarına değil de çocuklarıyla daha fazla kullanıyorlar. Burada geniş iç hacim ve güvenlik özellikleri önemli iki faktör olarak karşımıza çıkıyor.



• Şehir içinde konforlu bir sürüş ve dar alanlarda kolay park imkanı... Bagaj kapasitesi ve sürücü-yolcu konforu anlamında da biz kadınlardan tam puan alıyor.