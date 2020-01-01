Yüzyıllardır alternatif tıpta pek çok hastalığa karşı ilaç niyetine kullanılan semizotu sofralara kattığı lezzetle bilinir. Kanamalı hastalıklara iyi geldiği gibi idrar söktürücü olarak da müthiş etkileri olan semizotu lifli ve posalı bir sebzedir. Bu sebeple kabızlık çekenlerin en çok tercih ettiği sebzelerden biri diyebiliriz. Ayrıca içerisindeki demir, kalsiyum, magnezyum ile kemik gelişimine ve hasarlarına karşı da tüketilmesi önerilir.

Akdeniz beslenmesinin önemli sebzelerinden olan semizotu, binlerce yıldır tüketilmekte. Yemeklerde ve salatalarda kullanılan bu sebzenin faydaları inanılmaz. Ekşimsi, sulu ve tuzlu olduğu için lezzeti herkese hitap eden semizotu Akdeniz dışında Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika’da da severek tüketiliyor. Antik Roma döneminde bağırsak solucanları, baş ağrıları, dizanteri ve karın ağrılarında ilaç niyetine kullanılırmış. Çin ve Hindistan hala geleneksel tıp alanında bu sebzeyi şifa için hastalara öneriyor. Sebzeler arasında en fazla omega-3 yağ asidi içeren sebze olarak kabul ediliyor. Antioksidan içerdiği gibi A, B, C ve E vitaminlerini de barındırır. Ayrıca potasyum, magnezyum, kalsiyum, lityum ve melatonin de içerir. Peki semizotu nelere iyi geliyor?



Semizotunun Faydaları Neler?

Kanamalı hastalıklara iyi geldiği bilinen semizotu kanı temizlediği gibi kandaki üreyi de temizler ve idrar söktürür. Sakinleştirici etkisi ile beyne ve yorgunluğa iyi gelir. Ayrıca böbreklerde yer alan kum ve taş semizotu sayesinde idrarla atılır. Şeker hastalarının susuzluk sıkıntısını giderdiği de bilinir. Neredeyse bir balıktaki kadar Omega-3 içerdiği için gut hastalığına ve ağrılara iyi gelir. Ayrıca araştırmalara göre otizm, DEHB gibi çocuk hastalıklarına karşı iyi gelir. Hemoroit için de kullanılan semizotu lapa olarak kullanıldığında apse ve yanıkları rahatlatır. Düzenli tüketildiğinde içeriğindeki A ve C vitamini etkisiyle akciğer ve ağız kanserlerine karşı koruyucu olarak görev yapar. Ayrıca cilt lekelerine ve kırışıklıklarına iyi geldiği bilinen semizotu arı ve yılan sokması sonucu oluşacak iltihaplara karşı da koruyucu olabilir. İçerdiği magnezyum, demir, kalsiyum ve manganez sayesinde kemik dokusunun gelişimini destekler. Zarar gören kemiklerin iyileşme sürecini hızlandırır. Dolayısıyla ilerleyen yaşlarda oluşabilecek osteoporozu önlemek için tüketilmesi tavsiye edilir. Faydalarından biri de A vitamini ve beta-karoten sayesinde göz sağlığına iyi gelmesi. Yaşa bağlı göz rahatsızlıklarına, özellikle de katarakta karşı müthiş bir destekleyici diyebiliriz.

Semizotu Zayıflamaya Yardım Eder Mi?

Semizotu yüksek posa içermesi nedeniyle zayıflamak isteyenlere tavsiye edilir. Kalorisi düşük olmasına rağmen besin değeri çok yüksek olan semizotu tokluk süresini uzatır. Diyet yapmakta zorlanıyorsanız akşamları semizotu salatası veya yoğurtlu semizotu yemeyi deneyin. Hem yaprakları hem de sapları kullanılan semizotu lifli bir sebze olduğu için kabızlığa iyi gelir. Peki semizotu nasıl yenmeli? Sizin için bir tarif hazırladık. Sağlıklı bir şekilde diyet yapmak istiyorsanız bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz.

Yoğurtlu Semizotu Tarifi

Bir demet semizotunu yıkayıp süzülmeye bırakın. 1 adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın. 2 yemek kaşığı sıvı yağla soğanları kavurun. 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Süzülen semizotunu tencereye ekleyip iki üç dakika kavurduktan sonra yarım çay bardağı kadar pilavlık bulgur ekleyin. Kaynamış bir su bardağı suyu ekledikten sonra kararınca tuz koyup bulgular pişene kadar kısık ateşte pişirin. Yemeğiniz piştikten sonra sarımsaklı yoğurt ilave edin ve afiyetle sağlıklı yemeğinizi yiyin.