Zarif ve ihtişamlı görüntüsü ile kadınları en çok etkileyen çiçeklerden biri olan orkide bakımı zor bir çiçek olarak da bilinir. İşte bu özel çiçekle ilgili bilinmesi gerekenler...

Orkide bakımının gübreleme, eve alışma, oda sıcaklığı, sulama miktarı ve çiçeklenmesi gibi birkaç önemli adımı vardır. Evde çicek bakmak zorlu fakat bir o kadar da keyifli bir iştir. Çiçeğe ilgi gösterir ve gerekli bakımını yaparsanız o da sizi mutlu eder...



Orkide nasıl bakılır?

Genellikle türüne ve cinsine göre bakımı değişse de genel bakım kuralları tüm türler için geçerli olacaktır. Orkide çeşitleri farklılık gösterir. Ev ortamında bir orkide çiçeğiniz olsun istiyorsanız büyük ve birçok rengi bulunan mor, sarı ya da beyaz renkteki orkideleri alabilirsiniz. Ancak orkide alırken köklerine bakmayı ihmal etmeyin. Eğer kökleri koyu kahverengi hatta siyaha dönük ise o çiçek ölmüş demektir...



Orkideyi yerleştireceğiniz yer de çok önemlidir. Orkidenin evin aydınlık bir kısmında olması fakat direkt olarak ışık almıyor olması gerekir. Direkt pencere önüne değil fakat yakın bir bölgeye orkidenizi koyabilirsiniz. Bir çiçeğin bulunduğu yeri sevmesi çok önemlidir. Orkideler doğu cepheye bakan yerlerde daha hızlı büyürler.



Orkide için saksı seçimi; genellikle 10 cm civarında küçük olan saksılar yeterlidir. Dilerseniz büyük saksı da seçebilirsiniz. Bir müddet saksının çiçeğinize uyup uymadığını gözlemleyip daha sonra saksınızı değiştirebilirsiniz. Fakat orkidenin çiçekleri açmışken saksı değişikliği yapmamanız gerektiğini unutmayın zira çiçeklerin dökülmesine neden olabilirsiniz.



Orkidenin yaprakları zeytin yeşili renginde ise bu yeterli ışık aldığı anlamına gelir. Tam tersi rengi koyu ise yeterli ışık almıyor demektir.



İdeal bir oda sıcaklığı; gündüz 23 derece akşam ise 18 derecedir. Orkide yerini benimsediyse oda sıcaklığındaki dalgalanmalardan etkilenmeyecektir. Yalnız tomurcuklanma dönemlerinde sorun olabilir. Serin çiçeğinizin ortam tomurcuklanmasını durdurabilir.



Nem oranı ise; sadece orkide için değil aslında tüm çiçekler için önemlidir. Bir orkide yüzde 55 ile 75 arası nemi sever. Bazen günde bir kez spreyleme yapabilirsiniz. Böylece nem alır. Ya da orkideyi altı çakıl taşı ve su dolu bir saksıya da koyabilirsiniz. Ortalama haftada bir kez gübrelemek orkide bakımı için yeterlidir.







Orkideyi 4 - 7 günde bir sulamak gerekir. Fakat su ihtiyacı bulunduğu ortama ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Yaz aylarında daha çok suya ihtiyacı olur. Yaz aylarında bir miktar daha fazla sulayabilirsiniz. Orkidenizi banyoya alarak akan suyun altına tutun ve suyu tamamen emmesini sağlayın. Sulama suyunun tuz içeriği çiçek için çok önemlidir.



Orkide bakımının önemli noktalarından biri de çiçeklenmesidir. Çiçek açması en uzun süren orkide türü phalaenopsis orkidedir. Yaklaşık 2 buçuk 6 ay arasında çiçek açar. En çok ilkbahar ve sonbahar döneminde açarlar. Çiçekler döküldükten sonra budama için acele edilmemesi tavsiye edilir. Çiçeğin sapları sarardıktan ve kahverengiye döndükten sonra budama işlemini yapabilirsiniz.



Orkide nasıl çoğaltılır?

Tohum ile üretim; en küçük tohumlu bitkidir orkide. Laboratuvar şartlarında mantar ile aşılanan tohumlar kavanozlara ekilerek çimlenmesi sağlanır. Bazı türlerin çimlenmesi için 10 yıl gibi uzun bir süre gerekebilir.



Doku kültürü ile üretimi; bitki çeşitli yerlerinden kesilerek parçalar steril kavanozlarda özel beslenme solüsyonlarında çoğaltılıp köklendirilmesi işlemidir.



Ayırma ile üretim; simpodial olarak gelişim gösterirler. Az sayıda gövdeki bitkiler ayrılırsa seneye kendini tam toparlayamayacağı için çiçeklenme gerçekleşmeyecektir. Büyüme mevsimine doğru çiçeği olmadan yapılan ayırma işlemleri daha başarılı olur.



Keiki ile üretim; diğer bir adı bebek yöntemidir. Çiçek sapı altta ve üstte bulunan gözlere doğru yerlerinden kesilir. Kökleri ılık su içerisinde yıkanır. Köklerin rahatça sığacağı anne bitkiden daha küçük bir saksıya yerleştirilir. Saksı harcına benzer fakat daha küçük boyuttaki saksı harcına dikilebilir. Dikim sırasında kökler saksı harcından altta, kesilen çiçek sapları ise üstte olmalıdır. Daha sıcak ve nemli bir ortamda tutulması gerekir.